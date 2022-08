Mentre i fan possono filmante gustarsi l’adattamento in live action di The Sandman, Neil Gaiman continua a svelare alcuni particolari retroscena sul fumetto. A quanto pare il noto scrittore aveva in mente un particolare crossover con il mondo DC Comics: avrebbe voluto inserire nientemeno che Joker, ma i piani furono rigettati dai vertici creativi per motivi ben precisi.

Neil Gaiman avrebbe voluto includere Joker in The Sandman

Ai microfoni di Rolling Stone Gaiman ha spiegato che all’epoca era molto frustrato per via dei continui cambi da parte della DC che andavano a interferire con le sue storie. Ecco cosa ha dichiarato: “All’inizio del quinto volume di Sandman volevo far incontrare John Dee, scappato dall’Arkham Asylum, con Joker. Avevo già la sequenza scritta, ma ricevetti una chiamata dai piani alti. Mi dissero che nella mia storia Joker spariva nelle acque del fiume di Gotham, presumibilmente morto, e non poteva accadere perchè andava a interferire con le loro di storie. Mi dissero poi di inserire lo Spaventapasseri. Quindi era sempre un continuo cambiamento di piani in corso d’opera”.

Gaiman ha poi aggiunto: “Lavorare con la DC era stressante e faticoso perchè i piani cambiavano in continuazione. Ero letteralmente furioso con la continuity dei loro personaggi e delle storie. Per questo motivo per molto tempo ho preso soltanto determinati personaggi dal loro universo, perlopiù sconosciuti come Element Girl e Prez, il primo presidente teenager degli Stati Uniti d’America.

Tra l’altro l’attore Boyd Holbrook, che ha recentemente ottenuto un grande successo grazie all’interpretazione del ruolo de Il Corinzio nella serie TV The Sandman, ha svelato di voler prima o poi interpretare proprio il Joker. Nonostante le reazioni positive di critica e pubblico, non è scontato che Netflix dia luce verde alla realizzazione di una seconda stagione. La ragione di questa ipotesi? Semplicemente economica. Come spiegato da Gaiman, infatti, The Sandman è stato uno show molto costoso da realizzare e Netflix deve rientrare nei costi per poter garantire un’altra stagione. Potrebbe, però, ugualmente finire su altre piattaforme di streaming.