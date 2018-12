Nel 2022 Hasbro aprirà il suo parco a tema

Hasbro ha dichiarato di avere in programma l’apertura di un Resort per famiglie che sarà tematizzato con alcune delle sue licenze più conosciute.

Il progetto, che vedrà la luce nel 2022, è frutto di una partnership tra la multinazionale del gioco e Imagine Hotels, società incaricata di occuparsi del concept, della costruzione e dell’avviamento della struttura. Il Resort prevederà un hotel, un parco acquatico al coperto, bar e punti ristoro e ovviamente diverse attrazioni ispirate alle proprietà intellettuali Hasbro, da My Little Pony a Monopoly, passando per Nerf e Mangia Hippo. Sarà presente anche una parte legata a Wizards of the Coast con l’ universo fantasy di Magic: the Gathering.

Casey Collins, Senior Vice President e Consumer Products di Hasbro, ha dichiarato che sono molto elettrizzati all’idea di questo progetto, il cui obiettivo è quello di fornire un’esperienza unica, memorabile e coinvolgente per i visitatori e le famiglie che vivranno in modo totalmente nuovo i diversi temi e giochi Hasbro.

Al momento non è stata ancora rivelata la location che ospiterà il parco a tema, ma comunque per i fan della Hasbro nei prossimi anni potrebbe valere la pena pianificare qualche viaggio in Asia.

Infatti, per chi ama Monopoly, a Kuala Lumpur, in Malaysia, nel 2019 aprirà il Monopoly Mansion hotel, un hotel le cui stanze saranno tematizzate con elementi del celebre gioco da tavolo. Hasbro inoltre ha dichiarato che aprirà il suo primo Nerf play centre a Singapore, nel corso del secondo semestre del prossimo anno. Si tratterà di una struttura indoor, situata presso il Marina Square mall, di 18.000 metri quadrati che offrirà diversi campi di gioco.