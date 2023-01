La terza stagione di Picard sarà il capitolo finale della saga dell’amato capitano interpretato da Patrick Stewart, un’ultima avventura che Picard vivrà al fianco dei suoi inseparabili compagni di avventure. Non è infatti un mistero che questo ultimo viaggio tra le stelle del capitano francese vedrà il ritorno dell’equipaggio della U.S.S. Enterprise, con cui Picard ha vissuto incredibili avventure prima in Star Trek: The Next Generation e poi in diversi film al cinema. Alcuni volti sono già comparsi nelle precedenti stagioni, come Riker (Jonathan Frakes), Deanna Troi (Marina Sirtis) e Weasley Crusher (Will Wheaton), ma tra gli annunciati ritorni per questo ultimo saluto pare sia finalmente giunta la conferma di un nome che difficilmente ci si sarebbe aspettati di vedere nella terza stagione di Picard: Tasha Yar.

Confermata l’assenza di Tasha Yar nella terza stagione di Picard

Per gli amanti di Star Trek, Tasha Yar è una figura chiave della saga. Prima ufficiale della sicurezza a bordo della U.S.S. Enteprise-D, Tasha moriva tragicamente in uno degli episodi più emozionanti della Next Generation, La pelle del male, colpendo duramente i suoi compagni di viaggio. Scelta che avvenne relativamente presto, durante la prima delle sette stagioni della serie, per motivi che in seguito vennero chiariti dall’interprete di questa sfortunata ufficiale, Denise Crosby:

Volevo lasciare la serie, anche se la decisione di far morire Tasha fu di Gene Roddenberry. Voleva che fosse un vero schock, e io volevo abbandonare il ruolo perché stavo faticando nell’accettare che non potevo fare molto con questo personaggio. Avevo così tante idee e non potevo realizzarle, ero come un manichino, così ho preferito andarmene anziché accontentarmi.

Per i fan fu un momento davvero duro, ma il ruolo di Tasha trovò un’improvvisa rinascita con L’Enterprise del passato, dove a causa di un’anomalia spazio-temporale non era mai avvenuta la sua morte. Per riportare la linea temporale sulla giusta rotta, Tasha accettò comunque di prendere parte a una missione suicida, ma questo radicale cambiamento della storia ebbe una conseguenza inattesa. Anziché morire durante la storica battaglia di Narenda III, Tasha venne fatta prigioniera dai romulani, venendo in seguito presa come moglie da un ufficiale romulano con cui ebbe una figlia, Sela Yar( sempre interpretata da Denise Crosby), che divenuta un alto ufficiale della Tal Shiar, i servizi segreti romulani, divenneuna delle nemiche più spietate di Picard.

Questa importanza di Tasha Yar per la continuity di Star Trek aveva portato i fan a sperare di vedere nuovamente Denise Crosby interpretare l’ufficiale, almeno per un ultimo saluto come il resto dell’equipaggio dell’Enterprise-D. A spegnere questa speranza è stato lo showrunner della serie, Terry Matalas, che ha svelato che non vedremo Tasha Yar nella terza stagione di Picard, anche se la sua figura non sarà dimenticata:

Ci sarà sicuramente un riferimento a Tasha Yar, ma nulla più di questo

L’assenza di Tasha non sarà l’unica per questa sorta di reunione del cast di Star Trek: The Next Generation, considerato che nemmeno Diana Muldaur è stata coinvolta, nonostante l’attrice avesse vestito i panni di Katherine Pulaski, ufficiale medico dell’Enteprise nella seconda stagione della serie, sostituendo l’assente Beverly Crusher di Gates McFadden.