Nendoroid: i migliori disponibili

Sono molto simili alle action figure, ma dai tratti piuttosto vicini a quelli tipici dei personaggi tratti da manga e anime. Parliamo delle bambole nendoroid, le ultime novità del mercato nerd e geek che stanno appassionando sempre più collezionisti e da qualche tempo sono spuntate anche nei negozi specializzati italiani. Vi presentiamo allora tanti esemplari tutti diversi e davvero bellissimi, originali nelle forme e nei tratti. Immancabili nella collezione dei veri appassionati!

I migliori nendoroid

Nendoroid The Legend of Zelda

Una action figure di Link davvero dettagliata, quella che vi presentiamo. Alta circa 10 cm, nella confezione l’action figure è accompagnata da diversi accessori e da una base, tutte aggiunte che la rendono speciale e in edizione deluxe. Tratta dal videogame ‘The Legend of Zelda – Breath of the Wild’, presenta oggetti aggiuntivi come un’ascia, un cavallo, il suo cappuccio, una clava e altro ancora! Immancabile per i fan della saga! Non è l’unica versione, affiancata da altre due rappresentazioni di Link, senza dimenticare la principessa Zelda!

» Clicca qui per acquistare Link

» Clicca qui per acquistare Link – seconda versione

» Clicca qui per acquistare Link – versione Wind Waker

» Clicca qui per acquistare Zelda



Nendoroid Suicide Squad

Dal film “Suicide Squad” arriva una Action Figure alta circa 10 cm di uno dei cattivi DC Comics più popolari di sempre: Joker! Le sue espressioni maniacali sono perfettamente ricreate nello stile Nendoroid. La confezione include 3 facce da utilizzare per ricreare le scene preferite dal film. Alcuni tatuaggi sono stati scelti apposta per il suo corpo e la sua faccia in modo da riportare Joker il più fedelmente possibile, oltre a essere pienamente articolata, permettendo la ricreazione delle scene del film o di crearne di nuove! Poteva mancare la sua “fedele compagna”? Harley Quinn fa capolino nella collezione,

» Clicca qui per acquistare Joker

» Clicca qui per acquistare Harley Quinn

Nendoroid The Witcher

Lanciata da poco sul mercato italiano, Ciri appare più bella che mai in questa edizione nendoroid, una limited edition che rappresenta uno dei personaggi principali tratti da The Witcher – Wild Hunt. Realizzata in PVC, è accompagnata da una base personalizzata, da un sostegno e da diversi accessori, come una spada, alcune carte e fiamme verdi per riprodurre gli effetti speciali del videogame! Non dimentichiamo nemmeno due versioni distinti dell’eroe principale, Geralt di Rivia, una da 10 cm e una più piccola da 3 cm.

» Clicca qui per acquistare Ciri

» Clicca qui per acquistare Geralt di Rivia – 10 cm

» Clicca qui per acquistare Geralt di Rivia – 3 cm

Nendoroid Overwatch

Il vigilante noto come Soldier 76 arriva nelle nostre case direttamente da Overwatch, anch’esso con un set di accessori e una base personalizzata, accanto a diverse componenti speciali per rendere unica questa riproduzione, consegnata in una scatola personalizzata e con dettagli parecchio definiti. Non mancano all’appello anche altri personaggi, tra cui Genji, Classic Skin Edition, e McCree, anch’esso nella Classic Skin Edition, accanto a tanti altri che vi elenchiamo qui sotto!

» Clicca qui per acquistare Soldier 76

» Clicca qui per acquistare Genji

» Clicca qui per acquistare McCree

» Clicca qui per acquistare D.va

» Clicca qui per acquistare Ashe

» Clicca qui per acquistare Tracer

» Clicca qui per acquistare Hanzo

» Clicca qui per acquistare Lùcio

» Clicca qui per acquistare Lùcio – seconda versione

» Clicca qui per acquistare Sombra

» Clicca qui per acquistare Mercy

Nendoroid Harry Potter

Che il mondo del maghetto più famoso fosse davvero vasto, lo sapevamo, ma che ci fossero anche così tanti personaggi in versione Nendoroid, non lo immaginavamo! Abbiamo a disposizione la versione di questo modello di action figure dedicato a Harry Potter, una con la sua bacchetta magica e una a cavallo della sua fedele scopa. Non possono mancare i suoi amici, Ron e Hermione, così come Severus Piton

» Clicca qui per acquistare Harry Potter

» Clicca qui per acquistare Hermione

» Clicca qui per acquistare Ron

» Clicca qui per acquistare Piton



Nendoroid Sword Art Online

Non manca una vasta selezione di personaggi tratti dall’universo di Sword Art Online, storia di una realtà virtuale di gioco di ruolo in rete multigiocatore di massa (VRMMORPG) pubblicata nel 2022, che prevede la manipolazione diretta del cervello per impersonare e controllare il proprio personaggio direttamente con la mente. Allo stesso modo, siamo davvero catturati da questi personaggi, tratti dalle diverse stagioni, tra cui troviamo Sinon, Alice Synthesis Thirty, Eugeo e altri ancora, per rivivere le avventure di questa storia!

»Clicca qui per acquistare Sinon

» Clicca qui per acquistare Alice Synthesis Thirty

» Clicca qui per acquistare Asada Shino

» Clicca qui per acquistare Yuuki Asuna

» Clicca qui per acquistare Kirito

» Clicca qui per acquistare Eugeo



Nendoroid Super Mario Bros

Immancabili alcuni personaggi nendoroid tratti dal mondo dell’idraulico con i baffi più famoso del mondo, Super Mario! Troviamo lui con il fratello Luigi, Kirby e Yoshy in simpatiche versioni action figure, tutte dalle dimensioni ridotte e con diversi accessori, una base a supporto e in alcuni casi anche dei nemici con cui battersi!

» Clicca qui per acquistare Super Mario

» Clicca qui per acquistare Kirby

» Clicca qui per acquistare Kirby Meta Knight

» Clicca qui per acquistare Beam Kirby

» Clicca qui per acquistare Luigi

» Clicca qui per acquistare Yoshi

Nendoroid Star Wars

Continuiamo la nostra selezione con alcuni personaggi in formato action figure tratti da una delle saghe più famose e acclamate della storia galattica, Star Wars! Per l’occasione, sono state create le riproduzioni di Han Solo, Darth Vader e BB-8, sempre con tanti diversi accessori, una base con piedistallo ed espressioni facciali intercambiabili!

» Clicca qui per acquistare Han Solo

» Clicca qui per acquistare Darth Vader

» Clicca qui per acquistare BB-8