Neon Genesis Evangelion Ultimate Edition: dettagli della nuova edizione Dynit

Buone notizie per tutti gli appassionati dell’opera originale di Hideaki Anno! Dynit ha annunciato l’uscita imminente di Neon Genesis Evangelion Ultimate Edition, un’edizione limitata da collezione esclusiva per collezionisti che include al suo interno, oltre alla celeberrima serie animata, anche diversi gadget. Scopriamone insieme i dettagli.

Neon Genesis Evangelion Ultimate Edition: i contenuti

Questa sontuosissima edizione speciale include tutti i seguenti contenuti, racchiusi all’interno di un box esclusivo con chiusura magnetica e stampa speciale contenente:

Serie televisiva Neon Genesis Evangelion di 26 episodi

di 26 episodi Film cinematografico Evangelion: Death (True)²

Film cinematografico The End of Evangelion

Libro di circa 140 pagine contenente sinossi, spiegazioni dettagliate degli episodi, note e approfondimenti

Art book di 60 pagine

Poster di 60cm x 90cm raffigurante un’illustrazione ad opera del character designer della serie

Cartolina maxi 25cm x 25cm raffigurante un’illustrazione realizzata dal maestro Yoshiyuki Sadamoto

Tre poster formato A4 dedicati ai film cinematografici

Otto cartoline da collezione

Due gadget esclusivi: portachiavi della NERV e collana con pendente a forma di croce di Misato

L’annuncio precisa però che l’aspetto e i contenuti finali di Neon Genesis Evangelion Ultimate Edition potrebbero essere differenti rispetto a quanto descritto qui in alto. Inoltre, nei 9 Blu-Ray e nei 7 DVD inclusi potrete anche trovare:

Oltre 120 minuti di contenuti extra:

Episodi 25esimo e 26esimo in versione home-video (lingua originale con sottotitoli in italiano)

Neon Genesis Evangelion: Genesis 0:0 In The Beginning (documentario di presentazione dell’opera con interviste allo staff)

(documentario di presentazione dell’opera con interviste allo staff) Neon Genesis Evangelion: Genesis 0:0′ The Light from Darkness (documentario con interviste ai doppiatori giapponesi, anticipazioni e molto altro)

(documentario con interviste ai doppiatori giapponesi, anticipazioni e molto altro) Rush video per indicare le durate ad uso di doppiaggio e sonorizzazione

Colonna sonora originale in versione surround 5.1 (22 tracce selezionate dal regista Hideaki Anno)

in versione surround 5.1 (22 tracce selezionate dal regista Hideaki Anno) Registrazioni audio dei provini dei doppiatori giapponesi

E molto altro!

Per mostrare agli appassionati una panoramica dei contenuti della collezione è stata anche condivisa una splendida immagine, che trovate qui in basso:

Neon Genesis Evangelion Ultimate Edition: come prenotarla

Questa edizione limitata con Certificato di Autenticità vedrà la luce il 24 novembre 2021, ma è possibile prenotarla entro e non oltre il 13 agosto presso i Selected Store e qui su Amazon.it (Esclusiva On Line), per cui vi consigliamo di affrettarvi, se volete essere certi di aggiudicarvene una copia!