Neon Tech Iron Man 2.0: edizione speciale per il San Diego Comic Con

Iron Man Neon Tech 2.0 è la seconda versione (originale) che viene prodotta da Hot Toys in occasione di un evento speciale, in questo caso il SDCC

Iron Man Neon Tech 2.0 è la seconda versione (originale) che viene prodotta da Hot Toys – produttore di action figure in scala 1/6 – in occasione di un evento speciale, in questo caso il San Diego Comic Con (uno degli eventi più importanti del settore). Questa nuova uscita, basata sulla Mark VI vista in Iron.Man 2, presenta una colorazione del tutto inedita con un particolare pattern luminescente giallo che reagisce alla luce producendo un bellissimo effetto Neon.

Iron Man è il personaggio Marvel interpretato da Robert Downey Jr. rilanciato nel 2008 grazie alla pellicola dedicata e alle svariate apparizioni nei sequel e negli altri film del Marvel Cinematic Universe. Durante il decennio in cui ci ha accompagnato abbiamo assistito all’apparizione di quasi oltre 50 armature senza contare quelle di War Machine. Una delle più iconiche, utilizzata alla fine di Iron Man 2 e all’inizio di The Avengers è proprio la Mark VI che per molti tratti ricalca la classica armatura dei fumetti Marvel.

Questa uscita, analogamente alla precedente Neon Tech – che però era basata sulla MK IV – avrà parti in metallo e sarà alta 32 cm. Avrà le stesse identiche caratteristiche della MK VI Die Cast già rilasciata, compresi gli accessori come mani intercambiabili ed effetti luminosi a led inseriti nella testa e nei palmi della mano. Come ogni action figure di Hot Toys sarà dotata di basetta espositiva esagonale che per l’occasione avrà lo stesso pattern della Neon Tech Suit.

Questa bellissima action figure originale esclusiva del San Diego Comic Con 2019 era, fino a pochissimo tempo fa, in preordine su sideshow.com al prezzo di 380$. E’ andata Sold-Out in pochissimo tempo, indice che questi prodotti anche con design originale hanno un interessa altissimo per il pubblico dei collezionisti e per quelli che -purtroppo – vedono un facile metodo di investimento dato il valore che potrà prendere in futuro.