Neon Tech War Machine, l’edizione speciale di Hot Toys

Neon Tech War Machine prosegue il filone di edizioni speciali ed inedite inaugurate da Hot Toys – il famosissimo produttore di figure con sede a Hong Kong – con le versioni della MK4 ed MK6 di Ironman. Questa versione, come le altre, sarà in scala 1/6 e raggiungerà l’altezza di 33 cm. Il design, che nel colore richiama “vagamente” Tron, è basato sulla War Machine (Die Cast) di Ironman 2 e vede l’armatura completamente nera lucida caratterizzata da alcuni frame con pattern riflettente.

War Machine è il nome in codice dell’armatura indossata da James Rupert “Rhodey” Rhodes. Rhodey è un ufficiale dell’esercito degli Stati Uniti ma anche il miglior amico di Tony Stark e questo speciale rapporto tra i due emerge nel secondo capitolo di Iron Man quando prende possesso di una armatura (la mk2) di Tony per fermarlo dai suoi comportamenti fatti di eccessi. Impossessatosi dell’armatura e offerta all’esercito per farne un arma degli stati uniti diverrà in seguito il partner di Tony nei film successivi.

L’armatura è composta di vari materiali tra cui il metallo, da qui il Die Cast della sigla “Movie Masterpiece Series Diecast”. Per i collezionisti alle prime armi il prodotto potrebbe essere un semplice recolor ma la particolare colorazione ne fa un oggetto unico e prezioso da poter avere in collezione. Saranno compresi gli accessori come le mani intercambiabili e gli effetti luminosi a led inseriti in testa e nei palmi della mano. Come tutte le action figure di Hot Toys anche questa sarà corredata della comoda basetta espositiva esagonale che per l’occasione avrà un design che richiama la Neon Tech Suit.

Neon Tech War Machine Sixth Scale Figure di Hot Toys al momento è disponibile in preordine su Sideshow.com a questo indirizzo ma dovrete essere veloci perchè si tratta di una edizione limitatissima come le precedenti Neon Tech. Il prezzo è di 375 dollari con uscita stimata per Giugno 2020.