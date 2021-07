Nerdage – Come Cambia Lucca Comics and Games: Ospite Emanuele Vietina

Nella puntata di stasera di Nerdage, il settimanale di Cultura Pop, avremo occasione di parlare con Emanuele Vietina, Dir. Generale di Lucca Comics and Games. Come avrete letto ieri nella nostra news, che riportava il comunicato stampa, la fiera riprende finalmente in presenza dopo un anno di stop a causa dell’emergenza sanitaria, ricordando inoltre che la scorsa edizione, per l’occasione rinominata Lucca ChanGes, si è svolta interamente in digitale anche grazie alla redazione di Tom’s Hardware Italia. Ma quali novità introduce la nuova edizione? Avremo modo di porre domande al patron dell’evento e chiedere come ci si appresta ad organizzare l’evento più importante per la pop culture di Italia in un periodo difficile come quello che stiamo attraversando e quali limiti l’attuale situazione abbia posto affinché il tutto venga svolto in sicurezza.

Lucca Comics & Games

Lucca Comics and Games è l’evento dedicato al mondo Nerd e alla Cultura Pop per antonomasia. E’ la fiera che nel corso degli anni si è sviluppata a livello esponenziale diventando un faro di riferimento e occasione di ritrovo per gli appassionati di Manga, Anime, Videogiochi e Cinema. Nelle ultime edizioni l’edizione si è sempre svolta all’interno della cornice delle mura cittadine con padiglioni che occupavano intere piazze e vie trasformando per qualche giorno il centro di Lucca in un posto magico dove i sogni diventano realtà.

L’Avventura di Nerdage continua!

Come ogni settimana l’appuntamento con le chiacchiere Nerd di Cultura pop è fissato di Mercoledi alle 21.30 con il riassuntone delle news pubblicate durante la settimana. A fare gli onori di casa troviamo Daniele Rea, Giordano Muraglia (che fra una news e l’altra vi darà ottimi consigli sui migliori snack in circolazione) e Matteo Garattoni. Appuntamento sul canale Twitch per le dirette e sul canale Youtube per vedere le recensioni dei prodotti che arrivano in redazione e le interviste fatte dalla redazione di Cultura Pop!