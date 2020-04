Nerdage, ep.3 la settimana di Cultura Pop su Twitch

Nerdage è arrivata al suo terzo appuntamento sui canali Twitch di Tom’s Hardware, e mentre stiamo già preparando il materiale per la quarta puntata che andrà in diretta Mercoledi 8 Aprile, ecco un riassunto di quello che vi siete persi l’ultima volta!

Nerdage, la Cultura pop su Twitch

Cos’è NerdAge? è il contenitore settimanale di Cultura Pop che in diretta sul canale Twitch di Tom’s Hardware vi racconta e presenta, una selezione delle news pubblicate durante la settimana dalla redazione di Cultura Pop. Giordano Muraglia e il sottoscritto Daniele “Kinder” Rea, commenteranno con voi i fatti più importanti della settimana Nerd, e coloreranno il tutto con aneddoti e consigli di visione, lettura e perchè no, degli snack da abbinare ad ogni cosa.

Questa settimana abbiamo aperto la terza puntata di Nerdage con le ricorrenze legate al 1° Aprile e abbiamo scoperto che molti anime giapponesi divenuti vere e proprie serie storiche, hanno fatto il loro esordio proprio in questo periodo dell’anno che coincide con le ferie degli studenti giapponesi. Questi i “cartoni animati” che sono stati omaggiati:

Rocky Joe (1970)

(1970) Doraemon (1973)

(1973) Bia, la sfida della magia (1974)

(1974) L’Ape Maia (1975)

(1975) Gaiking (1976)

(1976) Pokemon (1997)

(1997) Trigun (1998)

(1998) Gurren Lagann (2007)

Abbiamo colto l’occasione per fare i nostri auguri a Ewan McGregor, e alla donna che ha prestato il volto alla principessa guerriera più amata dai nerd Xena, la leggendaria Lucy Lawless.

Film, mostre, anime e divano

Continua la quarantena in tutto il paese ma nonostante i disagi, alcune novità per tenerci impegnati e fomentati, continuano ad arrivare.

Per gli amanti di Harry Potter segnaliamo la possibilità di ammirare da casa propria la mostra “Harry Potter: A History of Magic”.

La raccolta di cimeli presi dalla saga cinematografica e dai libri del maghetto con la cicatrice, è esposta alla British Library, ma ora è stata resa disponibile come tour virtuale gratuitamente per tutti al link che trovate qui: Harry Potter: A History of Magic, la mostra alla British Library è visitabile online

I fan di Star Wars invece potranno rallegrarsi con la notizia che attendevano da un po’, ovvero l’uscita della saga completa dei 9 film del filone principale, dedicati alla famiglia Skywalker: Star Wars: The Skywalker Saga Box Set presenterà in Blu-Ray quella che sembra essere la collezione definitiva, con ben 27 dischi in 4k e oltre 26 ore di contenuti speciali. Noi di Nerdage la stiamo tenendo d’occhio.

Nuove uscite anche dal Sol Levante con l’arrivo su VVVVID e Amazon Prime Video di 3 nuove serie in Simulcast targate Dynit:

GLEIPNIR

LISTENERS

NAMI YO KIITE KURE

Mentre proseguono settimanalmente:

SWORD ART ONLINE: ALICIZATION WAR OF UNDERWORLD

NO GUNS LIFE Season 2

AKAME GA KILL!

Altro film d’animazione Mortal Kombat Legends Scorpion’s Revenge legato al famoso picchiaduro e incentrato sulla figura del misterioso “ninja giallo” Scorpion, debutterà il 16 aprile in diversi store digitali: Youtube, TIMvision, Google Play, Apple Tv, Chili, PlayStation Store, Rakuten TV, Microsoft Film & TV e dal 30 Aprile anche su VVVVID e Infinity e Sky Primafila. Nell’articolo trovate il link al trailer che vi consigliamo di vedere.

Andrà tutto bene

Ce lo sentiamo ripetere ovunque e speriamo tutti che questa situazione legata alla diffusione del Covid-19 finisca presto, ma anche se qui a Nerdage vorremmo evitare di parlarne per avere anche solo qualche ora di aria fresca, per il momento dobbiamo fare l’ennesimo bollettino delle conseguenze che vanno a toccare le nostre passioni.

Come già accaduto per tutte le manifestazioni legate al fumetto del periodo primavera-estate, anche Etna Comics 2020, ha annunciato il rinvio della fiera; a differenza di altri eventi che hanno dato già delle nuove date sperando che nel frattempo l’emergenza sia finita, la fiera siciliana non ha fornito nessuna indicazione lasciando una data da destinare. Facciamo un grande in bocca al lupo allo staff dell’Etna Comics e ovviamente lo estendiamo a tutti gli altri esponenti del settore nelle stesse condizioni.

Anche Sony si vede costretta a modificare completamente le proprie uscite cinematografiche, ma forse per accaparrarsi date d’uscita migliori ed evitare di far scontrare i propri titoli con altri blockbuster già annunciati, ha preso la coraggiosa decisione di rinviare tutta la line-up al 2021: Ghostbusters: Legacy, Morbius e GreyHound sono solo alcuni dei titoli che fanno parte dell’elenco.

Lato positivo: abbiamo più tempo per dedicarci alla passione per gli acchiappafantasmi con articoli tipo questi:

T-Shirt Ghostbusters

Lego Ghostbusters Kit

Dopo l’ennesimo cacciatore di Pokemon fermato in strada ad infrangere le regole della quarantena, Niantic sta introducendo nuove funzioni in Pokemon Go per giocare da casa. La notizia farà molto felici i tantissimi giocatori che non potendo uscire dalle proprie abitazioni, al massimo potevano contare in qualche pokestop raggiungibile dalle proprie finestre. Ora invece avranno modo di giocare in tranquillità senza rischio di multe o linciaggi del resto degli abitanti. Nell’articolo trovate tutte le innovazioni in arrivo per giocare a Pokemon Go da casa vostra.

Giochi di Ruolo

L’argomento polemica della settimana arriva dal mondo dei giochi di ruolo, dove per rispondere alla domanda atavica “chi masterizza stasera?” rimasta il più delle volte senza risposte (e con gente che usava giustificazioni che nemmeno alle elementari per evitare l’interrogazione di geografia) sta nascendo una nuova professione quella del Master Professionale. La comunità pare divisa fra chi apprezza questa figura e chi invece, più tradizionalista, preferisce che il master sia parte del gruppo di giocatori. A voi le riflessioni, nell’articolo potete leggere l’intervista a due ragazzi che fanno questo di lavoro ci presentano un po’ quest’attività fatta di effetti speciali, studio e tanta passione.

Nel frattempo se volete iniziare una nuova campagna Cyberpunk è il momento buono, perchè Asmodee e Need Game hanno messo a disposizione di chi acquisterà il pre-order del jumpstart Kit di Cyberpunk Red avrà immediatamente in regalo la versione digitale del gioco, per entrare subito nelle atmosfere alla Gibson. L’edizione fisica uscirà il 4 Maggio ritardi dovuti alla situazione attuale permettendo.

Noi di Nerdage abbiamo già prenotato la nostra copia, se invece non conoscete il Cyberpunk, ecco le basi da cui iniziare:

William Gibson – Trilogia dello Sprawl: Neuromante, Giù nel Cyberspazio,Monnalisa Cyberpunk

Eroi, SuperEroi e Solidarietà

Tutti conosciamo Ryan Reynolds, non solo perchè è Deadpool, ma perchè è un matto di prima categoria che si diverte e sa far divertire. Adesso che sappiamo che sta facendo di tutto per poter interpretare il protagonista della versione live del mitico Arcade Dragon’s Lair non ci sono più scuse per gridare al mondo il nostro amore per quest’uomo!

Quindi ricapitolando Dragon’s Lair: Rayn Reynolds vuole essere il protagonista del film animato dal maestro Don Bluth e non incrociamo le dita!

Non sai perchè amiamo Ryan Reynolds? forse non hai visto i due film di Deadpool, puoi rimediare così:

Deadpool 1&2 + Poster di Deadpool che cavalca un unicorno

Continuate a tenere quelle dita incrociate, perchè una foto di Keanu Reeves nei panni di Ghost Rider creata da un fan è diventata virale in rete e ha scatenato i sogni erotici di tutti i nerd di poter vedere il buon Keanu interpretare veramente lo spirito della vendetta. Con buona pace di Nicolas Cage.

Chi invece potrebbe fare la sua entrata nel Marvel Cinematic Universe è il principe di Atlantide NAMOR, di cui si ipotizza un possibile debutto ne “Gli Eterni” film che farà parte della Fase 4 del MCU e avrà come protagonisti gli eroi creati dal genio di Jack Kirby.

E dopo Christopher Nolan che si appellava al governo per salvare i cinema dalla crisi del Covid-19, oggi tocca a Jim Lee e Rob Leifield hanno messo all’asta alcune loro opere originali per aiutare le fumetterie. Gesto nobile che ci piace diffondere, anche se il periodo di crisi è abbastanza generale, ma ogni aiuto è ben accetto!

Il dolce e il trashone

Questa settimana il Kung-Food Master Giordano ci ha parlato di un grande classico: i Baiocchi del Mulino Bianco, che nella lotta fra Nutella Biscuits, Pan di stelle Biscocrema riescono a difendersi ancora molto bene e anzi ad uscirne vincitori.

Mentre gustate questo trittico di confort-food vi consigliamo di vedere un vero capolavoro del cinema Trash: I Predatori dell’Anno Omega, un film post-apocalittico dove l’eroe brutta copia di Mad Max si aggira su una moto di cartone lottando contro bande di vario genere, ognuna peggiore della precedente, e dovrà affrontare la minaccia di una terribile dittatura. Come al solito le immagini valgono più di mille parole.

Ti è venuta voglia di dolce? Ecco la soluzione direttamente a casa tua.

TRASHONE:

Per questa settimana è tutto, vi aspettiamo Mercoledi 8 Aprile alle ore 21.30 sul canale Twitch di Tom’s Hardware per una nuova puntata in diretta di Nerdage, nel frattempo se volete rivedere la 3° puntata la trovate >>>QUI<<<