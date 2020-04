Nerdage ep.5 la settimana di Cultura Pop su Twitch

Certo come il sole che sorge ad Est, Nerdage ep.5 è andato in onda puntuale Mercoledi 15 Aprile alle 21.30 sul canale Twitch di Tom’s Hardware. Nerdage il recap settimanale di Cultura Pop condotto da Giordano Muraglia e Daniele “Kinder” Rea ogni settimana vi offre una selezione delle news più succose prodotte dalla nostra redazione in quel fantastico mondo composto da Film, Libri, Fumetti, Giochi da Tavolo e tanto tanto altro.

Accadde Oggi su Nerdage ep.5

L’almanacco di Nerdage ep.5 ci ricorda fatti avvenuti nella storia e che in seguito sono entrati in qualche modo nel mondo nerd grazie a film, libri o videogiochi. Nell’ultima puntata abbiamo ricordato l’esordio televisivo nella terra del Sol Levante di due anime. Il primo “Ciao, io sono Michael” molto divertente ma non troppo conosciuto, il secondo al contrario è un vero fenomeno di massa, che diede ulteriore conferma della genialità della sua autrice: stiamo parlando di Ranma 1/2 di Rumiko Takahashi del 1989.

Come al solito abbiamo approfittato dei canali twitch di Tom’s Hardware lasciati incustoditi, per fare gli auguri alle celebrità nate il 15 Aprile:

Emma Watson (1990) Ermione Granger della saga di Harry Potter

Luke Evans (1979) Gaston nella versione live action di La Bella e La Bestia

Masie William (1997) la temibile Arya Stark de Il trono di spade

Thomas f. Wilson (1959), Biff Tannen di Ritorno al futuro

Emma Thompson (1959) impossibile identificarla in un unico personaggio

Deve essere stato divertente scoprire sul set de La Bella e La Bestia, che 3 attori con ruoli fondamentali festeggiavano il compleanno tutti lo stesso giorno: Emma Watson era Belle, Luke Ewans Gaston e Emma Thompson invece la teiera Mrs. Bric.

Abbiamo avuto una menzione d’onore per uno dei Nerd più famosi della storia dell’umanità, ovvero Leonardo Da Vinci.

Prima di passare alle news della settimana abbiamo dedicato un pensiero anche alla ricorrenza di due grandissimi personaggi del cinema di cui ricorreva la morte: La divina Greta Garbo, e il Principè Antonio De Curtis meglio conosciuto come Totò.

Registi scatenati

Con tutte le produzioni bloccate a causa della quarantena ormai mondiale, molti registi stanno rilasciando quasi quotidianamente piccole news per tenere alto l’hype sui film che usciranno con i dovuti ritardi. James Gunn ad esempio che sta lavorando sia sul versate Marvel che su quello DC Comics, ha rassicurato i fans che Guardiani della Galassia Vol.3 e The Suicide Squad arriveranno nelle sale senza ritardi o slittamenti, non contento ha raccontato anche alcuni retroscena riguardanti proprio i primi due capitoli de I guardiani della Galassia

Guardiani della Galassia

Anche Matt Reeves, regista del prossimo film dedicato al Cavaliere Oscuro The Batman, ci teneva a farci sapere che The Batman non narrerà le origini del personaggio. Rimanga fra noi, ma sono quasi sollevato dalla cosa, soprattutto per i coniugi Wayne.

Todd McFarlane, creatore di Spawn, scende in campo per salvare il mondo dei comics che sta attraversando una delle crisi maggiori che rischia di mettere la parola fine ai fumetti americani. Preoccupato che i lettori abituali, ormai da due settimane senza uscite di nessun genere situazione che andrà avanti per non si sa ancora quanto, si possano rendere conto che i comics non son così essenziali e decidano di abbandonarli del tutto o in buona parte. La sua proposta è una collaborazione fra le grandi case per distribuire gratuitamente una serie di Crossover fra gli eroi più amati vedremo se e quali case editrici accetteranno l’idea.

Nel frattempo è stato annunciato che Sam Raimi dirigerà il sequel del film del Doctor Strange, Doctor Strange in the multiverse of madness notizia che ci fa ben sperare

Sam Raimi dirigerà il 2° capitol di Doctor Strange

Chi va e chi arriverà

Quanti di noi si ricordano dell’inquietantissimo Hellraiser, il film dove orrore, follia e personaggi usciti da una serata sado-maso venivano scatenati dall’apertura di cubo di rubik maledetto? Spero tanti e se non lo avete mai visto vi consiglio vivamente di recuperare questa lacuna. Dopo 33 anni il film di Clive Barker Hellraiser tornerà nelle sale con un reboot diretto da David Bruckner, regista che si sta facendo notare da diversi anni nel campo dell’Horror. Aspettiamo con ansia di rivedere Pinhead sugli schermi

Se volete rivedere l’originale, potete trovarlo >>>QUI<<<

Visti i successi delle trasposizioni in live action dei sui grandi classici, la Disney continua ad allungare la lista dei titoli che passeranno da cellulosa a carne e ossa (o CGI in alcuni casi), e così aspettando di vedere Mulan, possiamo annunciare che il prossimo live action Disney sarà Robin Hood il film che presentava il celebre arciere e tutti i personaggi in versione animale.

Robin Hood: arriva la versione live action

Chi invece potremmo non rivedere più è Sophie Turner nei panni di Fenice. Dopo i costanti flop degli ultimi capitoli della serie dedicata agli X-men, il futuro di questa saga appare piuttosto incerto. Vedremo cosa succederà, noi di Nerdage ep.5 saremo pronti per raccontarvelo e siamo grandi appassionati di X-Men

Mentre aspettiamo diamo un occhiata a questa video del recente Resident Evil 3 in cui tramite una mod hanno amplificato le espressioni dei personaggi del 500%

Prodotti Gratuiti o in offerta

Continuano le promozioni per agevolare il periodo di quarantena. Come ormai da diverse settimane Cultura Pop vi aggiorna su tutte le offerte disponibili per occupare i periodi di stop forzato in casa.

Iniziamo da Wizard of the Coast, società proprietaria di Magic: The Gathering e da qualche anno anche di marchi storici del gioco di ruolo come Dungeons and Dragons. Proprio per D&D potrete trovare tantissimo materiale da scaricare gratuitamente sul sito, la cosa molto carina è che la Wizard ha pensato anche ai bambini e ogni giorno mette in download un disegno da colorare con protagonisti i mostri classici di Dungeons and Dragons, per i più grandi invece tanti moduli, manuali e avventure gratis o costo quasi zero.

D&D starter set in italiano – Asmodee

Anche Lego presenta i nuovi kit dedicati ai Minion e rilancia con una serie di offerte che faranno felici gli appassionati e i collezionisti.

Invece qui trovate l’elenco di tutte le offerte e gli sconti raccolti per voi da Tom’s Hardware: la scelta spazia fra software, giochi e tante altre cose.

Lego Minions: The Rise of Gru

