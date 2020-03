NerdAge su Twitch il recap settimanale di Cultura Pop

Vi siete persi la puntata di mercoledì sera di NerdAge, il recap settimanale delle notizie dedicate alla cultura pop e al mondo Geek e Nerd in onda tutti i mercoledi alle 21.30 sul canale Twitch di Tom’s Hardware? Ecco per voi un recap delle principali notizie ed argomenti dei quali abbiamo parlato!

Cos’è NerdAge?

NerdAge è il nuovo streaming contenitore di Cultura Pop, trasmesso tutti i mercoledì alle 21.30 sul canale Twitch di Tom’s Hardware. Ai comandi di questa macchina Giordano Muraglia e il sottoscritto Daniele “Kinder” Rea vi raccontano la settimana Nerd attraverso gli articoli e le news pubblicate su Cultura Pop, aggiungendo curiosità, rumors e tanto altro. Quattro chiacchiere con voi, in tranquillità come fossimo tutti seduti intorno ad un tavolo pieno di dadi, o passandoci il pad fra un round e l’altro di Street Fighters. Ogni settimana parleremo di eventi e ricorrenze, aspettative e riflessioni sulle nuove uscite di Cinema, Videogiochi, Giochi di Ruolo, Fumetti e tanto altro. Volete sapere di cosa abbiamo parlato nella puntata di ieri?

Lego

La casa dei mattoncini questa settimana ci ha dato alcune interessanti news, come la presentazione del nuovo kit LEGO Technic # 42109 Auto da Rally Top Gear “The STIG” dedicato all’abilissimo pilota misterioso della trasmissione Top Gear che vedremo impegnato in una simpatica caccia al ladro dentro al museo della Lego.

Altra gustosa novità è arrivata con l’annuncio della nuova serie LEGO Super Mario in collaborazione con Nintendo, che segna l’arrivo nel mondo Lego dell’idraulico italiano più famoso del mondo.

Purtroppo i disagi causati dal Covid-19 si sono abbattuti anche sulla Lego, causando la chiusura dei parchi a tema e dei servizi di vendita dei mattoncini online LEGO: Sospesi Parchi e servizio di vendita online dei mattoncini

SuperEroi

Impossibile non parlare un po’ di Supereroi in una chiacchierata fra nerd, e noi di NerdAge non facciamo eccezione: ispirati dall’ articolo BATMAN: le 10 migliori Batmobile ci siamo lanciati nella scelta della nostra Batmobile preferita. Inutile dire che sono uscite fuori le versioni più assurde della macchina del Cavaliere Oscuro. Rumors parlano di un possibile ritorno in casa Marvel, e a riferirlo è una voce autorevole come quella di Kevin Smith: DAREDEVIL: Kevin Smith parla della possibilità che appaia in Spiderman 3

Harry Potter

Il maghetto con gli occhiali e le sue avventure non sembrano risentire del passare del tempo e ancora riescono ad affascinare vecchie e nuove generazioni, così Warner ci presenta una raccolta di tutta la saga cinematografica impreziosita da contenuti extra, cofanetto in pelle e altre chicche per tutti gli appassionati: Harry Potter Magical Collection, in arrivo il cofanetto con tutta la saga in DVD e Blueray

e se proprio non riuscite ad attendere l’uscita della raccolta, potete sempre rivedere tutti i film su Italia 1: Saga Completa di HP in TV

Serie TV

Spazio anche per le news legate alle serie Tv. A pochi giorni dall’arrivo di Disney+, a sorpresa una delle serie di punta del servizio streaming di Topolino arriva in TV: THE MANDALORIAN: 1° puntata su Italia 1 Domenica 22 Marzo alle 23.30 aspetterete la versione in streaming per godervi questa meravigliosa serie tutta d’un fiato o cederete alla tentazione e lo vedrete in chiaro anche se interrotto dagli spot pubblicitari?

Sempre in chiaro arriva anche il crossover molto atteso dedicato ai serial targati DC Comics Crisi sulle Terre Infinite, Le puntate crossover arrivano in Italia: Green Arrow, Flash, SuperGirl, BatWoman e tutti gli altri personaggi si uniranno a tanti altri eroi come ad esempio il Robin interpretato da Burt Ward della serie classica del ’66 di Batman.

Quello che invece non vedremo, almeno per il momento è la serie Amazon dedicata a Il Signore Degli Anelli: Il Signore degli Anelli, sospese le riprese della serie anche in questo caso, la produzione è stata interrotta a causa del Covid-19. Maledetto virus…

#Iorestoacasa

Su NerdAge abbiamo parlato anche di Play Station 5 e Xbox Series X presentate ufficialmente nei giorni scorsi, e che appena uscite hanno scatenato i fans nell’ormai eterna guerra delle consoles. Chi vincerà? speriamo i giocatori. Per la rubrica Kung-Food Master che ci da consigli su snack e junk food da gustare durante la visione di una serie tv o per una serata di gaming duro, Giordano ci ha presentato il Mega Ritter Sport in edizione speciale limitata, e il film trash da abbinarci è Android Cop, caFolavoro disponibile su Prime Video che rappresenta la risposta al leggendario Robocop.

Ma mentre aspettiamo la next gens, bloccati dalla quarantena mangiando schifezze varie, vi ricordiamo che molte realtà si stanno muovendo per offrire sostegno a chi non può uscire di casa, e quindi ecco fumetti, giochi,libri e tante altre cose messe a disposizione per gli utenti gratuitamente o con grandi sconti; seguendo l’hashtag #iorestoacasa troverete tutti gli articoli di Cultura Pop aggiornati giornalmente.

Ci vediamo Mercoledì prossimo su Twitch