Nerf DragonPower: arrivano le Nerf di Dungeons & Dragons

Hasbro continua a cavalcare la popolarità di Dungeons & Dragons, dedicando al popolare gioco di ruolo di Wizards of the Coast con i Nerf DragonPower, un’edizione speciale di blaster Nerf che interpreta in chiave Nerf le atmosfere di questo iconico gioco.

Nerf non è nuova a operazioni simili, infatti queste armi giocattolo dai caratteristici proiettili di morbida schiuma, hanno omaggiato in passato con collezioni interamente dedicate a popolari licenze del mondo del gaming (e non) come Halo, Fortnite, Overwatch e altri ancora. Di seguito potete leggere la descrizione ufficiale della linea DragonPower:

Lanciati in fantastiche avventure con i blaster Nerf DragonPower e immagina te stesso in un mondo in cui il potere è tutto e i draghi sono gli esseri più potenti di tutti! I blaster Nerf DragonPower sono ispirati al gioco di ruolo Dungeons & Dragons e presentano design evocativi che catturano l’aspetto dei draghi. Entra in azione con questi blaster rosso fuoco decorati con fantastici dettagli quali spuntoni e scaglie di drago.

La linea dedicata D&D farà la gioia degli appassionati di Nerf con un design ispirato al drago rosso, il Re di tutte le creature fantastiche nonché componente fondamentale del titolo del gioco stesso. Nerf DragonPower si comporrà di tre blaster: il fucile Ember Strike, l’arco Skyblaze e la pistola Fireshot.

Il fucile Ember Strike avrà un tamburo ad avancarica da otto colpi, l’arco Skyblaze potrà alloggiare 5 colpi e la pistola Fireshot sarà un modello a retrocarica a colpo singolo.

Parlando di Dungeons & Dragons e osservando bene il design di queste armi giocattolo, troviamo che queste non sfigurerebbero all’interno di campagne ambientate in Eberron, come equipaggiamento speciale per la campagna Tirannia dei Draghi (Il Tesoro della Regina Drago – link Amazon e L’Ascesa di Tiamat – link Amazon), oppure con un taglio più ironico e moderno in Acquisitions Incorporated (link Amazon) e Explorer’s Guide to Wildemount (link Amazon). In ogni caso per utilizzarle al meglio dovrete prendere il talento “Gunner” (da Tasha’s Cauldron of Everything – link Amazon) e massimizzare il danno con il talento “Tiratore Scelto”.