Netflix: ecco i 10 titoli più visti in Italia

Da qualche mese sapere quali serie Tv o film su Netflix stanno avendo più successo nel proprio paese è diventato molto semplice. Dopo un periodo di prova durato sei mesi e avviato unicamente in Messico e nel Regno Unito, il colosso dello streaming aveva annunciato l’arrivo in tutto il mondo di una nuova funzionalità che potremmo chiamare top 10.

Questa viene aggiornata quotidianamente e riunisce tutti i contenuti della piattaforma più visti. All’interno di questo elenco sono presenti sia i contenuti originali Netflix che quelli di cui la piattaforma ha acquistato i diritti. Ecco quindi quali sono i dieci contenuti più visti in Italia.

1. 365 giorni

Un’energica manager bloccata in una relazione in crisi è rapita da un potente boss mafioso che la imprigiona dandole un anno di tempo per innamorarsi di lui.

2. Curon

Dopo 17 anni una donna torna al paese d’origine insieme ai suoi figli. Quando scompare, i ragazzi dovranno affrontare inquietanti segreti del luogo e della loro famiglia.

3. Tredici

Il liceale Clay Jensen si trova al centro di una serie di strazianti misteri innescati dal tragico suicidio di un’amica avvenuto nella prima stagione.

4. Dynasty

I Carrington e i Colby si contendono il controllo delle loro fortune e dei figli in questa moderna versione della classica soap da prima serata.

5. Dunkirk

Nel maggio 1940 soldati e civili lottano per terra, per mare e nei cieli per far evacuare da Dunkirk l’esercito britannico e i suoi alleati, l’ultima speranza d’Europa.

6. Snowpiercer

La terra è ghiacciata e gli ultimi umani sopravvissuti vivono su un enorme treno che gira intorno al globo, cercando di coesistere in un delicato equilibrio.

7. John Rambo

Quando i governi non riescono a difendere alcuni missionari fatti prigionieri, l’ex berretto verde John Rambo abbandona la sua vita pacifica ed entra in azione.

8. Lei è troppo per me

Quando il normalissimo Kirk inizia a frequentare la bellissima Molly, i suoi amici non pensano che durerà a lungo, così Kirk farà di tutto per non perderla.

9. L’arte di vincere

Questa è la storia di un ex atleta diventato direttore di una squadra di baseball e dei suoi metodi originali per accaparrarsi i giocatori migliori.

10. Estate di morte

Le prove rinvenute sul corpo di una vittima accendono le speranze di un procuratore: la sorella scomparsa 25 anni prima potrebbe essere ancora viva.