Netflix acquisisce i diritti delle storie di Roald Dahl

Netflix ha acquisito i diritti delle opere di Roald Dahl, scrittore scozzese autore del romanzo Charlie e La Fabbrica di Cioccolato. Il prolifico scrittore ha realizzato nel corso degli anni decine di racconti per ragazzi caratterizzati dal suo stile unico e grottesco.

La piattaforma di streaming ha annunciato mercoledì 22 settembre l’acquisizione della Roald Dahl Story Company, che possedeva i diritti di tutte le opere letterarie delle scrittore.

Le storie di Dahl sono tra le più adattate e amate, dalla sua penna sono nati personaggi iconici come Matilda, Fantastic Mr. Fox e l’iconica Fabbrica di Cioccolato di Willie Wonka.

I dettagli finanziari dell’accordo non sono stati rivelati, si ipotizza tuttavia che questa sia una delle più grandi e costose acquisizioni di Netflix fin ora.

Già in passato, nel 2018, Netflix si era accordata con la Dahl Company per la cessione dei diritti di 16 dei titoli a loro appartenenti. Come parte di quell’accordo Taika Waititi e Phil Johnston stanno lavorando su una serie basata sul mondo di Charlie e La Fabbrica di Cioccolato mentre Sony sta lavorando ad un nuovo adattamento di Matilda.

Ted Sarandos il co-CEO di Netflix e Luke Kelly, managing director della Roald Dahl Story Company nel momento dell’acquisizione hanno annunciato che la loro intenzione è quella di creare

Hanno inoltre citato Giant Peach, un famoso racconto di Dahl per suggellare l’evento.

“C’è un momento in James and the Giant Peach in cui la Coccinella dice: ‘Stiamo per visitare i luoghi più meravigliosi e vedere le cose più meravigliose'” “Il Centopiedi risponde: ‘Non si sa cosa vedremo!’ Netflix e The Roald Dahl Story Company condividono un profondo amore per la narrazione e una crescente base di fan globale. Insieme, abbiamo una straordinaria opportunità di scrivere più nuovi capitoli di queste amate storie, deliziando bambini e adulti di tutto il mondo per le generazioni a venire”.