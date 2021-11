Netflix annuncia la data d’uscita del live-action di Yu Yu Hakusho

Come vi avevamo già annunciato, il live-action di Yu Yu Hakusho, adattamento dell’omonimo manga di Yoshihiro Togashi, edito nel nostro Paese dalla Star Comics, sarebbe presto sbarcato su Netflix, ma non avevamo ancora una data precisa. Quando potremo vedere Yu Yu Hakusho? Lo streamer ha rivelato che il live-action uscirà a dicembre 2023 in tutto il mondo.

A proposito del live-action di Yu Yu Hakusho

Il produttore esecutivo del live-action di Yu Yu Hakusho è Kazutaka Sakamoto (già responsabile di Aggretsuko e Devilman Crybaby) mentre la produzione è affidata ad Akira Morii di Robot Communications, che lavora a fianco di Netflix Japan.

Takumi Kitamura (Takemichi Hanegaki nel live-action Tokyo Revengers) interpreta Yusuke Urameshi. Leggete anche questo nostro articolo per guardare la prima foto sul set.

Questa una breve sinossi dell’opera diffusa da Netflix:

Quando Yusuke muore salvando la vita di un’altra persona, si imbarcherà in un viaggio attraverso il mondo di umani, spiriti e demoni per tornare nella terra dei vivi. Il leggendario manga di Yoshihiro Togashi Yu Yu Hakusho sarà una serie live action su Netflix!

Yu Yu Hakusho: tra manga e anime

Conosciuto in Italia come Yu degli spettri, il manga Yu Yu Hakusho è scritto e disegnato da Yoshihiro Togashi ed è stato pubblicato sul magazine Weekly Shōnen Jump dal 1990 al 1994. La serie è composta da 175 capitoli raccolti in 19 tankōbon.

In Italia è pubblicato dalla Star Comics che nel 2020 ha riproposto una nuova edizione Yu degli Spettri Perfect Edition che potete acquistare su Amazon.

Tornano le avventure del detective del mondo degli spiriti, in un’edizione nuova fiammante, con dialoghi riveduti e corretti, pagine a colori e formato maxi! Yusuke è un teppistello come tanti che, un brutto giorno, perde la vita nel tentativo di salvare un bambino. Nel mondo dell’aldilà, tuttavia, gli “addetti ai lavori” sanno che il piccolo si sarebbe salvato anche senza il suo aiuto, e che dunque Yusuke è morto invano. Così, nel tentativo di rimettere a posto le cose, cercano un modo per riportarlo in vita. Tuttavia, se il tentativo riuscisse, il nostro non sarebbe più il ragazzo di prima… Imperdibile saga per i nostalgici del fumetto anni Novanta e per tutti gli amanti di misteri, fantasmi e spiriti erranti!

Il manga è stato adattato in un anime composto da 112 puntate suddivise in quattro stagioni, e due lungometraggi d’animazione: Yu Yu Hakusho – Il sigillo d’oro e Yu Yu Hakusho – I guerrieri dell’inferno. La versione home video è disponibile grazie a Yamato Video.