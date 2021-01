Netflix annuncia le serie animate di Tomb Raider e Skull Island

Netflix, in collaborazione con Legendary Television, ha annunciato di essere al lavoro sulle serie animate di Tomb Raider e Skull Island, un’operazione atta ad espandere l’universo dei due franchise.

Skull Island sarà ambientata nel cosiddetto “Monsterverse” di Legendary e narrerà le avventure di un equipaggio naufragato sulla famigerata isola, nella quale sono presenti mostri preistorici di ogni tipo, incluso il gigantesco gorilla Kong. I produttori esecutivi sono Brian Duffield (Underwater, The Babysitter), che fungerà anche da sceneggiatore, e Jacob Robinson, con la sua compagnia Tractor Pants. Lo studio di animazione che si occuperà della serie sarà Powerhouse Animation, già conosciuto per altre due produzioni di Netflix come Castlevania e Blood of Zeus.

Per quanto riguarda Tomb Raider, avremo un vero e proprio debutto dell’eroina dei videogiochi Lara Croft in formato animato. Riprendendo gli eventi della trilogia reboot del videogioco di grande successo omonimo, la serie animata racconterà l’ultima, grande avventura dell’eroina giramondo. Venticinque anni dopo la comparsa del suo primo gioco, Lara continua a esplorare nuovi territori. I produttori esecutivi sono Tasha Huo (The Witcher: Blood Origin, Red Sonja), che sarà anche sceneggiatrice; Il fondatore e CEO di dj2 Entertainment Dmitri M. Johnson (Sonic the Hedgehog), Stephan Bugaj e Howard Bliss; e sempre Jacob Robinson con la sua compagnia Tractor Pants.

Non si hanno ancora notizie sulla data di messa in onda; vi invitiamo, dunque, a rimanere sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.