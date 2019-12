Netflix: arriva la docu-serie sui luoghi più infestati degli USA

Netflix non smette mai di stupire e intraprendere nuovi ambizioni progetti. Infatti, per la gioia dei molti appassionati di fantasmi, fenomeni soprannaturali e luoghi infestati, sulla piattaforma streaming di Netflix presto arriverà una docu-serie che si incentrerà proprio su questi fenomeni. In particolare, verranno illustrati i più inquietanti eventi soprannaturali che si sono verificati negli Stati Uniti. Il nuovo terrificante progetto, il quale è stato annunciato da Variety, verrà diretto da Joe Berlinger – regista di Conversation with a Killer: The Ted Bundy Tapes e Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile – e nasce dall’idea della Imagine Entertainment di Ron Howard e dal produttore cinematografico Brian Grazer.

A quanto pare, Variety spiega che “la serie ancora priva di titolo è descritta come uno studio attento e meticoloso su alcune delle location stregate più note d’America”. Quindi per il momento, queste sono le uniche informazioni inerenti al nuovo inquietante progetto che sarà disponibile sulla piattaforma streaming Netflix. Dunque, non si conosce ancora in che modo sarà “impostata” la serie-documentario sui luoghi più infestati di sempre all’interno dei quali si sono manifestati fenomeni paranormali. Sicuramente sarà uno spettacolo da non perdere per chi ama questo genere di materiale. Anche perché, soprattutto negli Stati Uniti, i posti inquietanti sono veramente infiniti. Dunque, per saperne di più e per scoprire le informazioni inerenti alla data di uscita, al cast e quant’altro, non ci resta che attendere nuove indiscrezioni.

In ogni caso, cosa ne pensate di questo nuovo progetto? Vi piace l’idea di seguire una serie incentrata sugli eventi soprannaturali? Se vi va, fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.