Netflix: arriva la categoria dedicata al Black Lives Matter

Netflix ha deciso di aiutare il movimento Black Lives Matter promuovendo una nuova categoria dedicata proprio ad esso. Il colosso dello streaming inserirà all’intero di questa nuova categoria circa 45 titoli, suddivisi tra film, serie tv e documentari, riguardanti l’ingiustizia razziale e le tristi vicende di protagonisti afro-americani.

When you log onto Netflix today, you will see a carefully curated list of titles that only begin to tell the complex and layered stories about racial injustice and Blackness in America. https://t.co/dN6XQmsrGK pic.twitter.com/3CIrrno6mw — Netflix (@netflix) June 10, 2020

Tra questi contenuti spicca ovviamente il nuovo attesissimo film di Spike Lee Da 5 Bloods in uscita il 12 giugno che si va ad aggiungere a Lola Darling e She’s Gotta Have It dello stesso regista, ma anche 13th e When They See Us entrambi di Ava DuVernay, Mudbound, Dear White People, Orange Is The New Black, Luke Cage e il film premio Oscar 2017 Moonlight del regista Barry Jenkins. Tra i documentari spiccano Quincy e Chi ha ucciso Malcolm X?.

La lista dei contenuti nella categoria Black Lives Matter

Questa la lista complessiva:

Film

All Day and a Night

American Son

Barry

Da 5 Bloods – Come fratelli (in arrivo il 12 giugno)

Detroit

Imperial Dreams

Lola Darling

Mudbound

Rodney King

See You Yesterday

Serie Tv

#blackAF

Bobby Kennedy for President

Chi ha ucciso Malcolm X?

Dear White People

The Innocence Project

Luke Cage

Notizie esplosive con Killer Mike

Orange is the New Black

Pose

Self-Made – La vita di Madam C.J. Walker

Seven seconds

She’s Gotta Have It

Time – The Kalief Browder Story

When They See Us

Documentari

XIII Emendamento

XIII Emendamento – Una conversazione con Oprah Winfrey e Ava DuVernay

The Black Godfather

Becoming – La mia storia

Devil at the Crossroads

Disclosure (in arrivo)

Homecoming – A film by Beyoncé

LA 92

The Lion’s Share

Oprah Winfrey presents: When They See Us

Il primo – La storia di Willy T. Ribbs

Quincy

Strong Island

The Two Killings of Sam Cooke

What Happened Miss Simone?

Who Shot the Sheriff?

Who Killed Jam Master Jay?

Zion

La società ha deciso di pubblicizzare l’iniziativa tramite i propri profili social, ma prima aveva già iniziato a mostrare una schermata di popup con tanto di notifiche per gli utenti. Al momento, però, l’iniziativa è disponibile solo per gli Stati Uniti, ma non si esclude la possibilità che possa arrivare anche in Europa. Tramite un Tweet, Netflix ha dichiarato:

“Quando diciamo Black Lives Matter, che le vite dei neri hanno importanza, intendiamo che anche Black Storytelling Matter ha importanza. Consapevoli che il nostro impegno verso un cambiamento sistemico veritiero necessiterà di tempo, iniziamo dando evidenza a narrazioni potente e complesse riguardanti la black experience”.

Ricordiamo che Netflix aveva già preso una sua posizione sul tema lo scorso 30 maggio, qualche giorno dopo l’uccisione di George Floyd. Quel giorno aveva condiviso il seguente messaggio sui propri canali social:

“Stare in silenzio vuol dire essere complici. Abbiamo una piattaforma e il dovere nei confronti dei nostri abbonati, impiegati, creativi e star afroamericani di farci sentire”.