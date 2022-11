Niente da fare per Fate: The Winx Saga, serie TV ispirata al cartone italiano creato da Iginio Straffi e prodotto da Rainbow in co-produzione con Rai e Nickelodeon, distribuito in ben 150 paesi. Nonostante le reazioni positive di critica e pubblico, Netflix ha deciso di non rinnovare lo show, terminandolo di fatto dopo soltanto tre stagioni. Delusi i fan sui social, speranzosi in un proseguimento dell’arco narrativo iniziato un anno fa.

Fate: The Winx Saga è stata cancellata

Sentimento condiviso anche dallo showrunner Brian Young (The Vampire Diaries) che sul suo Instagram ha postato il seguente messaggio: “È particolarmente dura perché so che molti di voi hanno amato questa stagione. Sono così orgoglioso di tutti coloro che hanno lavorato alla serie e sono felice di aver potuto raccontare le storie che abbiamo portato in scena. Il cast e la troupe hanno lavorato duramente per creare questo mondo e questi personaggi. Sono grato a ognuno di loro e a tutti voi che ci guardate. Sono stati quattro anni incredibili. Spero davvero che ci rivedremo in futuro”. La prima stagione, composta da sei episodi, ha debuttato sulla piattaforma a gennaio 2021, mentre la seconda (composta da sette puntate) è arrivata lo scorso settembre.

La seconda stagione di Fate: The Winx Saga (recuperate qui la nostra recensione) ha debuttato nella Top 10 delle serie Netflix più viste, assieme a Cobra Kai, rimanendoci per cinque settimane consecutive. Lo show ha continuato a raccontare le vite, gli amori, le sfide e gli gli studi delle protagoniste Bloom, Terra, Musa, Aisha e Stella, apprendiste Fate che frequentano la scuola di Alfea e quindi rivedrà in scena tutte le protagoniste: Abigail Cowen, nei panni di Bloom, Hannah van der Westhuysen in quelli di Stella, Precious Mustapha nei panni di Aisha, Elisha Applebaum in quelli di Musa ed Eliot Salt in quelle di Terra.