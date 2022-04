Netflix ha cancellato il tanto atteso adattamento animato della serie a fumetti Bone, scritta e disegnata da Jeff Smith. Vediamo i motivi dietro a questa scelta.

L’adattamento animato della serie a fumetti Bone non si farà

Scritta e illustrata da Smith, Bone (recuperatelo su Amazon) è un’amata serie indipendente di fumetti, con un totale di 55 numeri pubblicati dal 1991 al 2004. Inizialmente Smith ha auto-pubblicato Bone attraverso la sua etichetta Cartoon Books per i numeri dal primo al 20. La serie è stata poi pubblicata dalla Image Comics per i numeri 21-27 prima di tornare alla Cartoon Books per i rimanenti numeri.

La serie a fumetti Bone narra delle avventure di tre bone, creature bianche, antropomorfe e dal lungo naso: Fone Bone e i suoi due cugini Phoney Bone e Smiley Bone; i quali, in fuga da Boneville, la loro città, si perdono in un deserto pietroso e raggiungono infine una vallata sconosciuta. Qui vengono coinvolti nello scontro in atto tra gli esseri umani e delle creature pelose note come “creature ratto”, comandati da un misterioso personaggio chiamato l’Incappucciato.

Nel 2019 Netflix aveva annunciato che avrebbe adattato Bone in una serie animata, ora cancellata definitivamente. Secondo quanto riportato da The Wrap, la cancellazione è dovuta al fatto che lo spazio dedicato a bambini e famiglie su Netflix Animation è cambiato in seguito al licenziamento di Phil Rynda e di diversi membri del suo staff. Il primo risultato negativo derivante da questa mossa aziendale è stata la cancellazione della serie Bone. Non solo perché la notizia della cancellazione del progetto arriva dopo che le azioni di Netflix sono scese del 30% e il colosso dello streaming aveva registrato una perdita di 200.000 abbonati nel primo trimestre del 2022

All’epoca Smith aveva dichiarato:

“Ho aspettato a lungo per questo. Netflix è la casa perfetta per Bone. I fan dei libri sanno che la storia si sviluppa capitolo per capitolo e libro per libro. Una serie animata è esattamente il modo per farlo! Il team di Netflix capisce Bone e si impegna a fare qualcosa di speciale – questa è una buona notizia per i bambini e gli amanti dei cartoni animati di tutto il mondo.”

Le brutte notizie non finiscono qui perché a essere cancellato non è stato solo Bone, ma anche un adattamento di The Twits di Roald Dahl e Toil and Trouble di Lauren Faust Guai, anche se per quanto riguarda The Twits Netflix ha dichiarato che il progetto è ancora vivo ma che potrebbe diventare un lungometraggio.