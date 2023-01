C’è qualcuno che non conosce o non sa come funziona Netflix? Si tratta di un servizio di streaming in abbonamento che da più di 10 anni, seguendo ovviamente le evoluzioni tecnologiche per quanto riguarda il web, consente di guardare serie TV e film senza pubblicità su un dispositivo connesso a Internet. Fondata da Reed Hastings e Marc Randolph il 29 agosto 1997 a Scotts Valley, in California, a partire dal 2014 Netflix ha ampliato la produzione cinematografica e televisiva e la distribuzione online. Con più di 200 milioni di abbonati in tutto il mondo, Netflix è attualmente uno servizi di streaming più popolari al mondo. Tuttavia, per coloro i quali non avessero ancora deciso di abbonarsi, in questo articolo vi spiegheremo tutto ciò che c’è da sapere per farlo velocemente e con molta semplicità.

Netflix: ecco come abbonarsi

I dispositivi supportati e i costi

Innanzitutto ricordiamo quali sono i dispositivi supportati dall’applicazione:

Dispositivi mobili e tablet (tramite app scaricata gratuitamente) Smartphone e tablet Android da (OS 5.0 (Lollipop) o versione successiva iPhone e iPad Apple (iOS 11.0 e versioni successive) Tablet Amazon Fire

e (tramite app scaricata gratuitamente) Browser web (tramite streaming) Windows: Chrome 75+, Edge, Firefox 68+, Explorer 11 e versioni successive macOS: Safari 11+, Chrome 75+, Firefox 68+ e versioni successive Chrome OS: Chrome OS 79 e versioni successive

(tramite streaming) Console di gioco e TV connesse a device di streaming Apple AirPlay (con tvOS 11.0 o superiore) Apple TV 4K con tvOS 11.0 e versioni successive. Chromebook Chromecast (Versione 1 e successiva) Sony PlayStation 4 (PlayStation 4 Pro, PlayStation 4 Slim, PlayStation 4) e PlayStation 5 Xbox One (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) e Xbox Seris S e Series X

Lettori multimediali

Set-top box Set-top box che utilizzano Android TV, tra cui NVIDIA SHIELD TV e Mi Box

Smart TV (pre-installate o tramite app scaricata gratuitamente) Android (Sharp AQUOS e Sony Bravia) LG WebOS (dal 2016 o successive con WebOS 3.0 e versioni successive) Samsung Tizen (dal 2016 o successive)



Netflix, poi, offre vari piani per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. Il tipo di piano determina su quanti dispositivi è possibile guardare Netflix contemporaneamente e la qualità massima dello streaming. Con ogni piano, comunque, potete guardare film e serie TV e divertirvi con giochi per dispositivi mobili senza limiti. Questi prezzi sono validi per i nuovi abbonati e saranno gradualmente applicati anche a tutti gli utenti già abbonati. Gli attuali abbonati riceveranno un’email di notifica 30 giorni prima della variazione dei prezzi, salvo cambi di piano. Purtroppo, inoltre, non sono più presenti i 30 giorni di prova gratuita!

Base con pubblicità Standard Premium Costo mensile € 5,49 12,99 € 17,99 € Numero di schermi su cui si può guardare Netflix contemporaneamente 1 2 4 Numero di cellulari e tablet su cui è possibile scaricare contenuti 1 2 4 Film, serie TV e giochi per dispositivi mobili senza limiti ✓ ✓ ✓ Visione su laptop, TV, cellulare o tablet ✓ ✓ ✓ HD disponibile ✓ ✓ Ultra HD disponibile ✓

Per quanto riguarda la qualità dello streaming, questa cambia, appunto, in base all’abbonamento scelto e alla qualità generale della propria connessione: