Netflix lancerà una serie di abbonamenti a prezzo ridotto grazie all’inserimento di pubblicità a partire da novembre, battendo così sul tempo il suo rivale Disney Plus. A quale scopo? Il tentativo è quello di arginare la perdita di oltre 1 milione di abbonati nel 2022. Vediamo più nel dettaglio.

Netflix con pubblicità in arrivo già in autunno?

Netflix aveva già intenzione di far partire il nuovo servizio dal 2023 ma il lancio è stato anticipato per battere sul tempo Disney Plus, che già a dicembre metterà al servizio degli utenti abbonamenti con pubblicità a prezzi scontati.

Ma qual è lo scopo di questo cambio di rotta? A luglio, Netflix aveva riportato una perdita di 1 milione di abbonati per il secondo trimestre del 2022, con azioni in calo del 67% a fine mese. Durante la telefonata con gli investitori di luglio, il responsabile delle operazioni e dei prodotti dell’azienda, Greg Peters, aveva rivelato l’idea di introdurre della pubblicità per sostenere gli abbonamenti a prezzo ridotto. Questo perché Netflix voleva offrire: “un’esperienza incredibile ai consumatori che scelgono di sottoscrivere l’offerta ad-supported, ma anche un’esperienza incredibile per i marchi e gli inserzionisti che vogliono lavorare con noi per assicurarsi che stiamo facendo un buon lavoro per elevare ciò che sembra per loro.”

Netflix aveva quindi selezionato Microsoft come partner di vendita e tecnologia pubblicitaria globale, con rapporti che indicano che hanno richiesto ai potenziali acquirenti di annunci di presentare offerte iniziali entro metà agosto, con un “CPM medio di 65 dollari” (costo per mille visualizzazioni), che è ben al di sopra degli attuali CPM del settore di meno di $ 20

Il servizio di Netflix con pubblicità a prezzi ridotti verrà lanciato prima di tutto negli Stati Uniti, in Francia, in Germania, in Australia e Canada. Coloro che si abbonano al livello supportato dalla pubblicità riceveranno solo quattro minuti di pubblicità all’ora per qualsiasi serie TV che guarderanno mentre i film verranno eseguiti con annunci pre-roll. Netflix non ha però annunciato il prezzo del nuovo abbonamento ma sembra puntare a un costo compreso trai 7 e 9 dollari al mese.