Netflix e CLAMP insieme per un anime basato sulle fiabe dei fratelli Grimm

La rivista di intrattenimento Variety ha riportato che Netflix sta collaborando con il collettivo CLAMP (X, Card Captor Sakura) per produrre una serie anime originale basata sulle fiabe dei Grimm.

Vi ricordiamo che le CLAMP e Netflix hanno formato una partnership nel 2020 e che il lancio del progetto è stato annunciato durante il Netflix Anime Studio Focus Panel, un evento online all’interno dell’Annecy International Animation Film Festival 2021 in Francia.

CLAMP x Netflix: il nuovo anime

Non si sa ancora molto riguardo a questo nuovo anime il cui titolo deve ancora essere annunciato. Studio Wit è incaricato della produzione dell’animazione per la serie mentre Michiko Yokote (Bleach, Gintama, xxxHOLiC) è la sceneggiatrice.

Per quanto riguarda la trama il progetto “Grimm” è basato sulle fiabe dei fratelli Grimm, con una storia che mescola audacemente elementi di orrore e suspense, elementi che ritroviamo in molte delle opere delle CLAMP, con un tocco però di modernità.

Questa la key visual:

A proposito delle CLAMP

CLAMP è un gruppo di autrici di manga, character designer e sceneggiatrici giapponesi composto da Nanase Ōkawa, Mokona, Tsubaki Nekoi e Satsuki Igarashi.

Il gruppo ha raggiunto un grande successo a partire dalla metà degli anni novanta in poi, diventando ben presto uno dei nomi più conosciuti nel mondo dei manga a livello internazionale e vendendo nel mondo oltre 100 milioni di tankōbon.

Tra le loro opere più conosciute ci sono X, pubblicato nel 1992 ed edito in Italia dalla Planet Manga, Magic Knight Rayearth, iniziato nel 1993 e arrivato in Italia grazie alla Star Comics che ha anche pubblicato Card Captor Sakura (1996) e il suo seguito, Card Captor Sakura Clean Card. Chobits è arrivato nel 2001 mentre xxxHOLiC e Tsubasa RESERVoir CHRoNiCLE sono stati pubblicati entrambi nel 2003, sono ambientati nello stesso arco temporale, e le loro trame si intrecciano indissolubilmente con i rispettivi personaggi che passano da un manga all’altro. In particolare Tsubasa RESERVoir CHRoNiCLE presenta alcuni riferimenti anche a Card Captor Sakura. L’intento delle CLAMP era proprio quello di creare una storia crossover, raggruppando tutte le loro opere precedenti. Questi ultimi tre manga, insieme a Tsubasa – World Chronicle – Niraikanai Hen sono editi in Italia dalla Star Comics.

Le CLAMP hanno anche curato i character design per Code Geass: Lelouch of the Rebellion e Blood-C.

