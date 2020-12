Netflix film ispirati a fumetti: i migliori da vedere | Dicembre 2020

L’ampia offerta di servizi streaming ha consentito ai sottoscrittori dei diversi brand la possibilità di trovare costantemente un film o una serie con cui svagarsi. Non sempre i grandi colossi dell’entertainment offrono delle produzioni degne di esser viste, complice una necessità continua di inserire contenuti che motivino l sottoscrizione di un abbonamento. Come muoversi, quindi, all’interno di questa incredibile offerta? L’ideale è affrontare le diverse tipologie di intrattenimento in modo da scovare quali siano le proposte più interessanti su cui concentrare la nostra attenzione. Soprattutto quando ci si avventura in uno dei filoni cinematografici più prolifici degli ultimi anni: i film ispirati a fumetti.

Quali sono i migliori film ispirati a fumetti su Netflix? Ecco i nostri consigli

Graphic novel, eroi di casa Marvel o personaggi DC Comics, il mondo dei fumetti prestato al cinema ha offerto molte idee, e il grande schermo non è certo rimasto indifferente a queste suggestioni. Ecco le più interessanti disponibili oggi nel catalogo Netflix.

Potete vedere i migliori film ispirati ai fumetti su Netflix sottoscrivendo l’abbonamento a questo link

Old Guard

Ispirato al fumetto The Old Guard, questa produzione originale Netflix vede una squadra di immortali capitanata da Charlize Theron affrontare un minaccia senza equali: la scoperta del loro segreto. Costretti a lottare per mantenere la propria sicurezza, questi immortali dovranno anche prendersi cura dell’ultima immortale ad esser comparsa

Film con scene di combattimento apprezzabili, ma che in alcuni punti mostra una certa debolezza narrativa, speice nel trasmettere la complessità emotiva dei personaggi, che vivono l’immortalità come una condanna. Potete leggere la nostra recensione.

ORIGINALE NETFLIX: no

Spider-Man: Un nuovo universo

Vincitore del premio Oscar, il film d’animazione con protagonista Miles Morales, lo Spider-man Ultimate, è considerato uno dei migliori film dedicati all’Arrampicamuri di casa Marvel. Forse perchè anziché un solo Spidey abbiamo una serie di Tessiragnatele, grazie alla presenza di una faglia tra le diverse dimensioni che consentono a Spider-man diversi di combattere fianco a fianco per salvare gli universi.

Una storia avvincente, graficamente impeccabile e con una colonna sonora perfetta, già pronto a duplicare il suo successo.

ORIGINALE NETFLIX: no

Polar

Nella scia del successo di John Wick, Madds Mikkelsen interpreta Duncan Vizla, spietato ed infallibile killer dell’organizzazione Damocles. Al raggiungimento dei cinquant’anni, gli assassini vengono mandati in pensione, in modo da godersi gli ultimi anni dopo una vita di sangue e violenza. Vizal, a due settimane dal pensionamento, viene assoldato per eliminare Black Kaiser, assassino che sta decimando la Damocles.

Polar si basa sul sempre impeccabile carisma di Mikkelsen e su scene di combattimenti serrati che tradiscono la radice fumettistica della storia. Pur non raggiungendo le vette del primo John Wick, di cui patisce terribilmente il confronto, Polar è un film d’azione che senza pretese offre allo spettatore bossoli e violenza con generosità, ispirandosi alla graphic novel Polar: Volume One di Dark Horse Comics.

ORIGINALE NETFLIX: si

Atomica Bionda

Prima di The Old Guard, Charlize Theron aveva già militato in un film tratto da un fumetto: Atomica Bionda. Ispirato al graphic novel The Coldest City di Antony Johnston e Sam Hart, Atomica Biona racconta la missione di Lorraine Broughton, spia del MI6, impegnata nel recuperare una lista di agenti segreti nemici nella Berlino alla vigilia del crollo del Muro. Azione, inseguimenti e una Theron incredibile sono gli ingredienti di un film adrenalinico e appassionante.

ORIGINALE NETFLIX: no

Venom

Il lato oscuro di Spider-Man nella sua avventura solista, slegata dall’Arrampicamuri. Tom Hardy interpreta Eddie Brook, giornalista freelance che durante un’indagine viene in contatto con una agente chimico che si rivela essere un simbionte alieno. I due, uniti, affronteranno uno scontro con un altro individuo entrato in contatto con un altro simbionte, sino a un incredibile scontro finale.

ORIGINALE NETFLIX: no

Superman

Quando ancora i personaggi dei fumetti non avevano invaso il cinema, Richard Donner diede vita a un vero kolossal per raccontare sul grande schermo le imprese dell’ultimo figlio di Krypto: Superman. Per anni considerato la pietra di paragone per i film ispirati a i supereroi, grazie alla stupenda interpretazione di Christopher Reeve, divenuto per tutti il vero volto di Superman. Pur essendo datata 1978, la pellicola di Donner è ancora oggi uno dei migliori film sui supereroi.

ORIGINALE NETFLIX: no