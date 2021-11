Netflix ha confermato la seconda stagione di Arcane

Arcane è la serie animata prodotta da Riot Games e basata su uno dei franchise videoludici più popolari degli ultimi anni, ovvero League of Legends. E per chi non lo conoscesse vi ricordiamo che si tratta di un videogioco gratuito del genere MOBA, in altri termini multiplayer online battle arena, creato nel 2009.

La serie è stata resa disponibile su Netflix dal 7 novembre e potete leggere la nostra recensione a questo nostro articolo. Ora, i fan possono gioire perché è stata appena annunciata la seconda stagione di Arcane!

Confermata la seconda stagione di Arcane

Netflix ha confermato che la seconda stagione di Arcane è attualmente in produzione:

Ready yourselves, friends. Season 2 of Arcane is now in production. pic.twitter.com/L9oYFzOn0X — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 21, 2021

I co-creatori Christian Linke e Alex Yee, che hanno prodotto la serie insieme a Marc Merrill, Brandon Beck, Jane Chung e Thomas Vu, hanno dichiarato:

“Siamo più che felici della risposta positiva alla prima stagione di Arcane e stiamo lavorando duramente con i maghi creativi di Riot e Fortiche per consegnare la nostra seconda puntata”.

A proposito della prima stagione di League of Legends: Arcane

La prima stagione di Arcane ha visto alcuni dei doppiatori del videogioco riprendere i loro rispettivi ruoli: Hailee Steinfeld nei panni di VI, Ella Purnell come Jinx, Kevin Alejandro come Jayce, Jason Spisak come Silco, Katie Leung nei panni di Caitlyn, Toks Olagundoye come Mel, J.B Blanc come Vander e Harry Lloyd come Viktor.

Ambientata nella regione immaginaria di Piltover, nei pressi delle oscure terre di Zaun, la storia principale di League of Legends: Arcane narra le origini di due campioni ben noti a tutti i giocatori di League of Legends, ossia Vi e Jinx, e di un potere che li metterà a dura prova contro nemici e avversità di ogni genere.

Questa la sinossi della prima stagione:

Arcane si immerge nel delicato equilibrio tra la ricca città di Piltover e lo squallido sottobosco di Zaun. Le tensioni tra queste città-stato ribollono con la creazione dell’hextech, un modo per qualsiasi persona di controllare l’energia magica, a Piltover; e a Zaun, una nuova droga chiamata shimmer trasforma gli umani in mostri. La rivalità tra le città divide famiglie e amici, mentre Arcane dà vita alle relazioni che formano alcuni dei famosi campioni di League of Legends, tra cui Vi, Jinx, Caitlyn, Jayce e Viktor. Basata sul mondo dietro il gioco League of Legends, la serie animata di eventi presenta un mondo complesso pieno di decisioni morali, animazioni mozzafiato e una narrazione ricca di suspense.

Mentre qui sotto potete riguardare il trailer ufficiale:

