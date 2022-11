The Watcher, la nuova miniserie di Ryan Murphy che vede protagonista una coppia sposata appena trasferitasi in un tranquillo quartiere del New Jersey, avrà una seconda stagione. L’annuncio è arrivato poche ore fa direttamente dalla piattaforma di streaming. La prima stagione, composta da 7 episodio, ha convinto critica e pubblico per le sue atmosfere thriller.

La famiglia Brannock

Annunciata la seconda stagione di The Watcher

La storia di The Watcher è ispirata a fatti realmente accaduti, come confermato dalla sinossi ufficiale: Quando la famiglia Brannock si trasferisce in quella che doveva essere la casa dei sogni in una zona residenziale, la loro vita si trasforma rapidamente in un inferno. Le lettere minacciose di qualcuno che si fa chiamare “L’Osservatore” sono solo l’inizio, mentre i sinistri segreti del quartiere vengono a galla. Dalla storia vera della famigerata casa dell’”Osservatore” nel New Jersey. Ancora non è stata fissata una finestra di lancio per la seconda stagione.

La storia vera da cui è tratto il progetto risale al 2014: una coppia acquistò la dimora in stile coloniale olandese del 1905 per quasi 1,4 milioni di dollari; una casa chiamata “Watcher House”. I due coniugi si trovarono costretti ad abbandonare la propria residenza a causa di alcune lettere agghiaccianti di “The Watcher”, nelle quali quest’ultimo affermava di aver “sorvegliato” la casa per decenni. Attualmente l’identità dell’uomo è ancora un mistero da risolvere. Con la serie Ryan Murphy ha voluto nuovamente tenere gli spettatori con il fiato sospeso dopo American Horror Story.

Protagonisti di The Watcher sono Naomi Watts e Bobby Cannavale. Nel cast troviamo anche Noma Dumezweni, Mia Farrow, Margo Martindale, Henry Hunter Hall, Richard Kind, Isabel Gravitt, Seth Gabel, Chris McDonald, Terry Kinney e Michael Nouri. I produttori esecutivi sono Eric Newman (Narcos), Ariel Schulman, Bryan Unkeless e Henry Joost.