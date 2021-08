Netflix: i 10 titoli più visti in Italia

Da più di un anno sapere quali serie Tv o film su Netflix stanno avendo più successo nel proprio paese è diventato molto semplice. Dopo un periodo di prova durato sei mesi e avviato unicamente in Messico e nel Regno Unito, il colosso dello streaming aveva annunciato l’arrivo in tutto il mondo di una nuova funzionalità che potremmo chiamare top 10.

Questa viene aggiornata quotidianamente e riunisce tutti i contenuti della piattaforma più visti. All’interno di questo elenco sono presenti sia i contenuti originali Netflix che quelli di cui la piattaforma ha acquistato i diritti. Ecco quindi quali sono i dieci contenuti più visti in Italia.

1. Sweet Girl

Ha perso l’amore della sua vita per colpa dell’avidità di una casa farmaceutica. Sua figlia è senza la mamma e lui senza giustizia… per ora!

2. Mia moglie per finta

Danny ha raccontato alla ragazza di essere divorziato. Per non essere scoperto, chiede alla sua assistente di recitare la parte della sua ex moglie.

3. The Kissing Booth 3

Decisa a godersi l’ultima estate prima del college, Elle prova a realizzare tutti i desideri di una vecchia lista, mentre riflette sul suo futuro con Noah e Lee.

4. Outer Banks

Su un’isola popolata da ricchi e poveri, l’adolescente John B recluta i suoi tre migliori amici per scovare un leggendario tesoro collegato alla scomparsa del padre.

5. Isola nera

Gli oscuri segreti di un’isola apparentemente tranquilla minacciano di coinvolgere uno studente orfano quando si avvicina a una nuova insegnante misteriosa.

6. La direttrice

La prima donna ad assumere la direzione di un’importante università deve soddisfare elevate aspettative e vorticose richieste in un dipartimento di inglese barcollante.

7. Svaniti nel nulla

Dieci anni dopo aver perso due persone care, un uomo è coinvolto in un altro mistero sconvolgente quando la sua ragazza scompare. Dal romanzo di Harlan Coben.

8. The Good Doctor

Un chirurgo di talento nello spettro dell’autismo e della sindrome del savant è assunto in un prestigioso ospedale, dove affronta lo scetticismo di colleghi e pazienti.

9. Valeria

Una scrittrice in crisi creativa e coniugale trova sostegno in tre amiche che a loro volta stanno scoprendo se stesse. Serie tratta dai romanzi di Elísabet Benavent.

10. Vivo

Un cercoletto musicista parte per un viaggio memorabile per seguire il proprio destino e consegnare una canzone d’amore da parte di un vecchio.

