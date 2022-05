Vi avevamo riportato che Netflix aveva annunciato ben 37 film che usciranno sulla piattaforma questa estate. Tra di essi spiccano The Gray Man dei Russo Bros. con Ryan Gosling e Chris Evans, Me Time con Kevin Hart e Mark Wahlberg, Day Shift con Jamie Foxx, Spiderhead con Chris Hemsworth e Miles Teller e Hustle con Adam Sandler e sembra proprio che quest’ultimo punti a punti all’Oscar con questo film, in uscita sulla piattaforma di streaming l’8 giugno. Leggete anche questo nostro articolo per scoprire tutti i film in uscita su Netflix!

Trama e trailer del film Hustle

Il film fu annunciato da Netflix dopo il grande successo di The Last Dance, la docu-serie sulla vita e la carriera della star del basket, Michael Jordan. Ancora ambientato nel mondo del basket, Hustle è diretto da Jeremiah Zagar (We the Animals) e co-prodotto da Sandler con LeBron James, il campione dei Los Angeles Lakers che quest’anno è stato protagonista di Space Jam: New Legends (su Amazon il DVD), sequel del classico interpretato da Michael Jordan.

Nel cast di Hustle troviamo, tra gli altri, oltre allo stesso Adam Sandler, apparso in diversi film Netflix di recente e in lungometraggi come Murder Mystery, Diamanti grezzi e Hubie Halloween, anche Ben Foster e Robert Duvall.

Questa è la descrizione di Netflix:

Dopo aver scoperto un giocatore eccezionale ma dal passato turbolento, un talent scout del basket (Adam Sandler) in cerca di riscatto decide di convincere il fenomeno sportivo a trasferirsi negli Stati Uniti senza chiedere l’approvazione della squadra. Contro ogni previsione, i due avranno un’ultima occasione per dimostrare di essere all’altezza dell’NBA.

Ecco il trailer ufficiale di Hustle:

Vi ricordiamo che Netflix ha registrato una massiccia perdita di oltre 200.000 abbonati nel primo trimestre del 2022, risultato causato da una serie di fattori, tra cui il rallentamento della pandemia, la guerra tra Russia e Ucraina, l’inflazione negli Stati Uniti e la concorrenza di altri servizi come HBO Max, Prime Video e Disney+. Nonostante la perdita di abbonati e il massiccio calo delle azioni, Netflix rimane ancora il servizio di streaming numero uno, mantenendo una base di abbonati di oltre 220 milioni.