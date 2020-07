Netflix: nuove funzionalità in arrivo

Per molti Netflix, così come altre piattaforme di streaming online, ha preso il posto dei tradizionali canali televisivi. Milioni sono gli abbonati in tutto il mondo e il colosso dell’intrattenimento fornisce ai numero clienti moltissime produzioni originali e contenuti sempre aggiornati. Tante, inoltre sono le funzionalità del sito e dell’app che permette lo streaming. Oggi apprendiamo dal profilo twitter ufficiale di Netflix che una nuova funzione sarà attiva a tre termine, quella di rimuovere i contenuti dalla sezione “continua a guardare”.

PSA: You can now remove a film or series from the Continue Watching row.

⁰

On your mobile device, simply click the three dots below the title and select Remove From Row. pic.twitter.com/VycWTS2xks — Netflix (@netflix) July 14, 2020

L’impatto di Netflix sull’industria dell’intrattenimento è diventato un argomento di discussioni molto accese negli ultimi anni, soprattutto in questo ultimo periodo in cui la pandemia di Covid-19 ci ha costretti a trascorrere molto più tempo in casa. La stessa azienda, infatti, ha diffuso i dati dell’incremento degli abbonati nella prima parte di questo 2020 che ammontano a ben quindici milioni e settantasette mila nuove sottoscrizioni. “Gli iscritti alla piattaforma sono aumentati esponenzialmente durante il periodo di sconfinamento domestico”, ha dichiarato in un comunicato stampa l’azienda di streaming online.

Ultimamente Netflix è al centro di accese polemiche per la cancellazione di alcuni dei titoli più amati dai fan, come Le Terrificanti Avventure di Sabrina. Vi ricordiamo che da poco è stato distribuito sulla piattaforma il nuovo film con protagonista Charlize Theron, The Old Guard che sta dividendo il pubblico degli abbonati tra chi ritiene sia un ottimo prodotto e chi il contrario. La Theron ha anche dichiarato che, con ogni probabilità, Netflix è interessata a realizzare un altro capitolo dell’action movie Atomica Bionda, anche se non si conoscono ancora né le date né un possibile plot del film. Inoltre, una delle produzioni originali Netflix dal sapore tutto italiano, dal titolo Sotto Il Sole di Riccione è tra i prodotti più visti in assoluto in questa calda estate 2020 (potete leggere il nostro articolo a riguardo a questo link).