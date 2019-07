Netflix ordina l’anime di Magic: L’Adunanza prodotta dai fratelli Russo

Il gioco di carte Magic: L'Adunanza diventa una serie animata Netflix sviluppata di fratelli Russo, registi di Avengers: Endgame.

Gli appassionati di Magic: L’Adunanza avranno presto la possibilità di vivere le atmosfere del popolare gioco di carte in una forma tutta nuova, quella televisiva, con una serie animata dedicata in arrivo prossimamente su Netflix.

A curare la produzione, la congiunzione di Wizards of the Coast, publisher del gioco originale e Joe ed Anthony Russo, acclamati registi di molti cinecomic Marvel, tra cui il film che ha recentemente totalizzato il record d’incassi più importante della storia, Avengers: Endgame. “Sin da quando il gioco uscì per la prima volta, siamo stati grandissimi fan di Magic: L’Adunanza, quindi per noi è un onore portare in vita questo meraviglioso mondo” dichiarano i fratelli Russo, che qualora il progetto venisse accolto positivamente dal pubblico si dichiarano possibilisti anche sulla realizzazione di futuri spin-off live action: “La storia che abbiamo in mente per la nostra serie offre il potenziale per la realizzazione di eventuali spin-off live action. Siamo dei geek quando si parla di Magic, non vediamo l’ora di raccontarvi tutto ciò che abbiamo in serbo per questo mondo!” Ad oggi si sa poco o nulla degli eventi della serie animata, se non che ruoterà attorno ai personaggi di Jace e Chandra, due dei Planeswalker più amati dai giocatori: “Pensiamo che i fan di questi personaggi saranno molto contenti di ciò che abbiamo in mente di fare!”

John Derderian, responsabile del dipartimento anime originali Netflix, commenta così l’ambizioso progetto: “Magic: L’Adunanza è un franchise famoso in tutto il mondo, che negli ultimi 25 anni è stato capace di costruirsi una fanbase attiva in costante aumento; non riusciamo ad immaginare nessuno migliore dei fratelli Russo, che in più occasioni hanno dimostrato il loro incredibile talento nella narrazione di storie campionesse ai box-office, per portare sul piccolo schermo questo mondo così vasto, ricco e profondo.”

Il gioco di carte Magic: L’Adunanza nasce nel 1993 dalla mente di Richard Garfield, e nel giro di pochissimo tempo impazza dapprima come moda del momento, e in secondo luogo s’afferma come simbolo del trading card game con una localizzazione in undici lingue differenti in oltre settanta paesi nel mondo. Nel tempo. il gioco ha dato vita ad una serie di romanzi, una serie a fumetti, una versione digitale del titolo e persino dei veri e proprio campionati di esport.

La prima stagione di Magic: L’Adunanza è prevista su Netflix nel 2020.