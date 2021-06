Netflix ordina una commedia sui Los Angeles Lakers

Secondo quanto riportato da Variety, Netflix ha ordinato una commedia ambientata nel front office dei Los Angeles Lakers, creata dalla scrittrice Elaine Ko e dalla produttrice esecutiva Mindy Kaling nominata a sei Emmy.

Los Angeles Lakers: ecco cosa sappiamo

La serie sui Los Angeles Lakers, il cui titolo non è ancora ben definito, sarà composta da 10 episodi e sarà trasmessa sulla piattaforma di streaming di Netflix. Proprio come The Office e The Mindy Project, la serie sarà ispirata alle dinamiche professionali e personali della famiglia che è proprietaria della famosa squadra di basket del campionato NBA.

Ecco la trama ufficiale:

Scritta da Elaine Ko (Modern Family), la serie ancora priva titolo si ispira alle dinamiche personali e professionali tra i proprietari della famiglia e il team del front office che insieme gestiscono uno dei franchise più iconici di tutti gli sport: i Los Angeles Lakers. La commedia ambientata sul posto di lavoro segue la fittizia proprietaria della squadra Eliza Reed mentre gestisce la proprietà della NBA e un dramma familiare con la sua migliore amica al suo fianco.

La serie della Warner Bros. Television è scritta e prodotta da Elaine Ko insieme a Mindy Kaling e Howard Klein. Jeanie Buss, presidente dei Lakers, sarà anche produttore esecutivo insieme al direttore esecutivo dei Lakers, Linda Rambis.

Elaine Ko è stata recentemente la scrittrice di ben 28 episodi e produttrice esecutiva nella sitcom di successo della ABC Modern Family. Ha lavorato anche su Family Guy e Do Not Disturb.

Mindy Kaling è anche conosciuta in tv come l’ideatrice e protagonista di The Mindy Project, un’altra comedy ambientata sul lavoro. Da alcuni mesi sta lavorando anche a Gold Diggers, adattamento dell’omonimo romanzo di recente uscita scritto da Sanjena Sathian, un mix di satira sociale e realismo magico incentrato su un adolescente indiano di seconda generazione cresciuto nella periferia di Atlanta durante l’era Bush. Più recentemente ha prodotto Never Have I Ever, sempre di Netflix, e The Sex Lives of College Girls di HBO Max in arrivo prossimamente.