In occasione dello scorso evento Tudum di Netflix, durante il quale sono stati mostrati e pubblicati molti teaser e trailer sulle serie a cui il colosso dello streaming sta attualmente lavorando, è stato anche diffuso il primo trailer della nuova stagione di Stranger Things. In questi giorni si sta anche parlando di una serie spin off della fortunata ed apprezzata serie di Netflix.

Netflix potrebbe realizzare uno spin off di Stranger Things

Dall’uscita della prima stagione nel 2016, Stranger Things si è confermata sempre di più come una delle serie televisive più apprezzate degli ultimi anni. I fan più accaniti del programma saranno dunque entusiasti di sapere che in casa Netflix si sta cominciando a pensare di estendere questo universo: oltre ad introdurre nuovi personaggi, cosa già accaduta anche nelle ultime due stagioni di Stranger Things, si sta infatti pensando di realizzare una serie spin off della serie.

Secondo Deadline, Ted Sarandos, uno dei CEO di Netflix, ha suggerito l’idea di continuare ad esplorare l’universo fanta-horror di Stranger Things con delle serie spin-off. Non ci sono ancora dettagli al riguardo, se non che Milly Bobby Brown, la Eleven della serie, dovrebbe essere protagonista di una di queste serie. Si parla infatti di più serie spin off, una grande possibilità di portare alla luce aspetti solo accennati o non ancora svelati del fortunato programma, oppure ancora di portare avanti la sua costruzione anche dopo la fine della serie principale.

La nuova stagione di Stranger Things non ha ancora una data di uscita precisa, sappiamo solo che uscirà nel corso del 2022. Dal trailer pubblicato durante il Tudum, chiamato Creel House, che ha mostrato l’inquietante ambientazione che dovrebbe essere al centro della nuova stagione. Proprio al riguardo dell’ambientazione, sappiamo inoltre che la stagione non sarà più ambientata nella cittadina di Hawkins, in quanto la famiglia protagonista dei Byers si è trasferita altrove alla fine della scorsa stagione. E’ stato confermato ormai tempo fa che Hopper, lo sceriffo di Hawkins interpretato da David Harbour, è sopravvissuto e si trova attualmente rinchiuso in un campo di lavoro in Russia.

Nella prossima stagione di Stranger Things, oltre al cast fisso composto anche dai giovani volti di Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo e Caleb McLaughlin, vedrà inserirsi anche Amybeth McNulty, Myles Truitt, Regina Ting Chen e Grace Van Die.