Netflix presenta i poster ufficiali di Cowboy Bebop

Cowboy Bebop è l’attesissimo adattamento live-action dell’anime creato da Shinichiro Watanabe presso Sunrise. Manca davvero poco al suo debutto visto che la data è fissata per il 19 novembre 2021. Dopo aver svelato il primo trailer ufficiale di Cowboy Bebop che ci mostra un primo sguardo ravvicinato al western spaziale Spike Spiegel interpretato da John Cho e agli altri due protagonisti Jet Black interpretato da Mustafa Shakir e Faye Valentine interpretata da Daniella Pineda, nonché una carrellata con le prime immagini del live-action, ora Netflix ci presenta i poster ufficiali di Cowboy Bebop.

Iniziamo con Spike Spiegel:

Ecco a voi Jet Black:

“Sometimes when you lose something, there’s no getting it back.”

“A volte, quando si perde qualcosa, non c’è modo di riaverla indietro.”