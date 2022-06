Durante la sua Geeked Week, Netflix ha annunciato lo sviluppo di Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre, un nuovo anime ispirato alle storie horror di Junji Ito, autore di innumerevoli storie spaventose che hanno permeato le coscienze dei fan di manga e anime. Junji Ito ha recentemente vinto due premi al 33° Will Eisner Comic Industry Awards nelle categorie “Miglior opera asiatica” e “Miglior scrittore/artista”. In Italia le sue opere sono pubblicate da varie case editrici. Star Comics ha pubblicato Uzumaki – Spirale, Gyo e Remina – L’Asto Infernale, J-POP ha pubblicato invece Tomie, Brivido e altre storie, Planet Manga ha pubblicat Yon e Mu e Hikari ha pubblicato Lovesick Dead.

Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre, il nuovo anime Netflix

Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre debutterà nel 2023 e includerà 20 storie tratte dall’opera di Ito che saranno quindi animate per la prima volta. Tra le storie incluse i manga Tomie, Sōichi e The Hanging Balloons.

In una breve intervista, pubblicato da Netflix, Junji Ito presenta Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre, ci mostra alcuni disegni dei personaggi e rivela che il team di produzione dell’anime non ha ancora deciso quali storie di Tomie e Sōichi adattare.

Uzumaki, l’imminente anime horror dell’autore

Vi ricordiamo che a ottobre del 2022 uscirà l’anime Uzumaki, adattamento dell’omonimo manga di Ito. Hiroshi Nagahama (Mushishi) sta dirigendo la mini-serie allo Studio Drive. Production I.G. USA e Adult Swim stanno co-producendo l’anime. Colin Stetson (Hereditary) sta componendo la musica. Se volete guardare il trailer leggete anche questo nostro articolo!

Tra i membri del cast abbiamo: Kirie Goshima recita nel ruolo di Uki Satake, Shinichiro Miki è Shuichi Saito, Toshio Furukawa è il padre di Kirie, Takashi Matsuyama è il padre di Shuichi, Mika Doi ha il ruolo di Yukie Saito, Mariya Ise è Azami Kurotami, Katsutoshi Matsuzaki recita nel ruolo di Katayama, Wataru Hatano è Okada, Tatsumaru Tachibana è Tsumura, Kouichi Toochika è Yokota e Ami Fukushima è Shiho.