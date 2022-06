L’anno scorso Netflix aveva annunciato di avere in cantiere una serie spin-off di Castlevania. Ora, durante la sua Geeked Week lo streamer ha annunciato che lo spin-off si intitolerà Castlevania: Nocturne e ne ha pubblicato un trailer.

Netflix pubblica il trailer di Castlevania

Castlevania: Nocturne è ambientata nel 1792 in piena Rivoluzione Francese e racconta le vicende di Richter, un discendente della famiglia Belmont divenuto celebre grazie a giochi iconici come Castlevania: Symphony of the Night e Castlevania: Rondo of Blood.

Le animazioni saranno curate ancora una volta da Powerhouse Animation. Per ora non sappiamo altro su Castlevania: Nocturne, il quale non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma probabilmente possiamo sperare di guardarlo alla fine dell’anno o all’inizio del 2023.

Qui sotto il trailer:

A proposito di Castlevania

La serie animata di Castlevania è basata sul celebre franchise videoludico targato Konami, da anni ormai fermo. La software house nipponica aveva di recente rinnovato il marchio, facendo sognare i fan sui social, ma al momento non ci sono ancora stati annunci riguardanti un possibile ritorno in grande stile su console.

Realizzata da Powerhouse Animation (Seis Manos, Blood of Zeus) e Frederator Studios, la serie ha debuttato nel 2017 con una prima stagione composta da quattro episodi. A scriverla ci ha pensato Warren Ellis. Ne sono seguite altre tre stagioni.

A doppiare Trevor nella versione originale è Richard Armitage – Thorin Scudodiquercia nella trilogia prequel de Il Signore degli Anelli, Lo Hobbit. Accanto a lui James Callis (Adrian Tepes\Alucard), Graham McTavish (Vlad Dracula Tepes), Alejandra Reynoso (Sypha Belnades), Tony Amendola (L’Anziano) e Emily Swallow (Lisa Tepes).

Castlevania rimane ancora oggi uno dei franchise più amati dai fan e la serie animata non ha fatto altro che alimentare il desiderio dei fan di vedere nuovi capitoli. Leggete anche il nostro articolo: 10 cose che (forse) non sapevi su Castlevania.