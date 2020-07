Netflix rivela i dieci film originali più visti sulla piattaforma

Netflix è una tra le più popolari piattaforme di streaming online, servizio che sta surclassando di gran lunga l’utilizzo dei media convenzionali in fatto di intrattenimento. Oltre a proporre moltissimi film in catalogo, Netflix produce dei film originali che possono, quindi, trovarsi solo su questo servizio e non sugli altri. Da pochi minuti, il colosso dell’intrattenimento online ha reso pubblica la classifica delle dieci produzioni originali Netflix più viste di sempre. Scopriamo insieme tutte le posizioni dei film in classifica.

Con ben novantanove milioni di spettatori, Extraction, il film del 2020 diretto da Sam Hargrave con Chris Hemsworth vanta alla sceneggiatura Joe Russo, che tutti ricordiamo in veste di regista assieme al fratello in Avengers: Endgame, svetta in cima alla classifica dei film originali più visti su Netflix. Il film racconta la storia di un mercenario, Tyler Rake, viene ingaggiato per salvare la vita di un bambino, il figlio di un super criminale in prigione. Il film è ricco di suspence e azione ed è sicuramente consigliata la visione.

Al secondo posto della classifica abbiamo Bird Box, con ottantanove milioni di spettatori. Il film è del 2018, è stato diretto da Susanne Bier e nel cast svetta il nome di Sandra Bullock ed è un adattamento del romanzo omonimo del 2014 di genere thriller post-apocalittico. La trama del film è molto complessa, ma sa subito quest’opera ha avuto molto appeal sul pubblico di abbonati Netflix che lo hanno scelto come uno dei migliori film prodotti dalla piattaforma.

Al terzo posto abbiamo Spenser Confidential con ottantacinque milioni di spettatori. L’azione, il mistero e qualche risata non mancano in questa pellicola di Peter Berg con Mark Wahlberg che racconta la storia di un ex poliziotto finito in prigione che, una volta rilasciato, ha diversi problemi con la criminalità locale.

6 Underground di Michael Bay si piazza al quarto posto. Il titolo del film è riferito ai sei protagonisti che, giunti ad un certo punto della loro esistenza, hanno deciso di diventare dei fantasmi. Simulando la propria morte, hanno dato l’addio alla propria vita per unirsi in una squadra di operativi indipendenti intenti a rendere il mondo un luogo migliore, andando ad eliminare le minacce peggiori.

Murder Mystery è una commedia, non troppo divertente, con Adam Sandler e Jennifer Aniston del 2019. La pellicola arriva al quinto posto tra le produzioni originali più viste con settantatré milioni di spettatori. Al sesto posto, poi, troviamo The Irishman, l’ultima fatica di Martin Scorsese candidato agli Oscar come Miglior Film. Purtroppo The Irishman non si è portato a casa la tanto ambita statuetta ma ha raggiunto i sessantaquattro milioni di spettatori.

Al settimo e ottavo posto della classifica troviamo Triple Frontier e La Missy Sbagliata rispettivamente con sessantatré e cinquantanove milioni di spettatori. Triple Frontier è un film sulla droga del 2019 con Ben Affleck ambientato tra Paraguay, Argentina e Brasile, una storia sorprendente e davvero ben costruita. La Missy Sbagliata è una commedia di Tyler Spindel e ripercorre un po’ le classiche commedie degli equivoci e degli scambi di persona.

Al nono posto troviamo Il Buco, il film che ha tenuto compagnia a molti abbonati durante il sconfinamento domestico che abbiamo vissuto a causa della pandemia di covid-19. Il film spagnolo è diretto da Galder Gaztelu-Urrutia ed è ambientato in una claustrofobica prigione sotterranea. La pellicola è stata vista da cinquantasei milioni di utenti.

Fanalino di coda di questa classifica giunta ormai al termine è il film The Perfect Date, una commedia romantica a tema adolescenziale che ha intrattenuto ben quarantotto milioni di spettatori.