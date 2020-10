Netflix sarà gratuito per 48 ore durante lo StreamFest

Netflix non fornisce più la possibilità di effettuare il primo mese gratuito, ma ha in programma di dare ai fan un assaggio del suo servizio con un evento di streaming completamente gratuito.

Il direttore operativo di Netflix Greg Peters ha rivelato che il servizio di streaming promuoverà un evento di streaming gratuito di 48 ore nel prossimo futuro. L’azienda effettuerà un test in India prima di portare l’esperienza in altri paesi nei mesi a seguire:

“Pensiamo che dare a tutti in un paese l’accesso gratuito a Netflix per un fine settimana potrebbe essere un ottimo modo per esporre un gruppo di nuove persone alle storie incredibili che abbiamo. Realmente creando un evento, e si spera che un gruppo di queste persone si iscriva”.

L’evento è stato letteralmente scoperto quando una versione recente dell’app Android di Netflix includeva il codice per un evento promozionale chiamato “StreamFest“, che doveva essere lanciato il 4 dicembre.

In base a quanto scoperto, l’evento sarà disponibile su qualsiasi dispositivo in grado di riprodurre in streaming Netflix e non chiederà agli utenti di fornire alcuna informazione sulla carta di credito. Un’altra stringa di testo del codice dall’app includeva la frase “Netflix StreamFest è al completo“, suggerendo che ci sarà un numero limitato di posti per l’evento in streaming.

Ne sapremo sicuramente di più nei prossimi mesi. Nel frattempo, se volete in un certo senso provare Netflix, la compagnia ha reso disponibile, in forma totalmente gratuita, la visione di alcuni suoi contenuti, che potete guardare semplicemente cliccando su questo link.

Ecco la lista dei contenuti visibili gratuitamente:

Stranger Things

Murder Mystery

Elite

Boss Baby: Di Nuovo In Affari

Bird Box

When they See Us

L’amore É Cieco

I Due Papi

Il Nostro Pianeta

Grace and Frankie