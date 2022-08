Dopo il grande successo ottenuto da Bridgerton, serie TV prodotta da Shonda Rhimes, Netflix potrebbe aver trovato il suo degno successore. La piattaforma di streaming ha infatti ordinato la realizzazione di The Decameron, serie in otto episodi liberamente ispirata al Decamerone, celebre raccolta di novelle di Giovanni Boccaccio nonchè uno dei capolavori della letteratura italiana. Sarà prodotta da Jenji Kohan (Orange is the New Black) e creata da Kathleen Jordan (Teenage Bounty Hunters).

In arrivo una serie Netflix ispirata al Decamerone di Boccaccio

The Decameron è ambientato nel 1348, quando la peste nera, la pandemia più letale della storia dell’umanità che ha ucciso fino a 200 milioni di persone, colpisce duramente la città di Firenze. Una manciata di nobili viene invitata a ritirarsi con i propri servitori in una grande villa nella campagna italiana e ad aspettare la pestilenza con una vacanza sfarzosa. Ma quando le regole sociali si esauriscono, ciò che inizia come un’avventura sessuale intrisa di vino sulle colline toscane si trasforma in una vera e propria lotta per la sopravvivenza. La serie esamina i temi attuali dei sistemi di classe, delle lotte per il potere e della sopravvivenza in un periodo di pandemia con un tocco di leggerezza, grazie a un gruppo di personaggi affascinanti e divertenti.

La regia della serie sarà affidata a Mike Uppendahl (Ratched, American Crime Story) e le riprese dovrebbero avvenire in Italia. Ancora nessun aggiornamento in merito al cast che ne farà parte e alla possibile finestra di lancio. Il Decamerone di Boccaccio ha influenzato opere letterarie successive di altri autori come I racconti di Canterbury di Geoffrey Chaucer, Tutto è bene quel che finisce bene di William Shakespeare e Le scuole delle mogli di Molière. Ha avuto diversi adattamenti cinematografici, in particolare il celebre film di Pier Paolo Pasolini del 1971, Il Decamerone.

Tornando a Bridgerton, invece, di cui sono state già confermate una terza e quarta stagione, è in lavorazione anche un prequel sulla regina Charlotte: seguirà le sue vicende mentre viene promessa in sposa al re d’Inghilterra contro la sua volontà e deve imparare ad adattarsi ad una famiglia reale che non è tutto quello che si aspettava.