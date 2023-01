Vi è mai capitato di appassionarvi a una serie TV e che questa fosse poi improvvisamente cancellata senza alcuna apparente motivazione? Il nuovo co-CEO di Netflix, Ted Sarandos, ha risposto alle proteste che hanno preso vita negli per le numerose serie TV originali cancellate sulla piattaforma di streaming negli ultimi mesi.

Le serie TV Netflix cancellate

Tra le numerose serie TV cancellate, con un pubblico fedele, troviamo produzioni come Inside Job, Warrior Nun e The Midnight Club.

Il malcontento da parte degli appassionati si è fatto sin da subito sentire, portando alla creazione di campagne online da parte dei fan per cercare di salvarle, così da completare le loro storie. Durante una recente intervista, Ted Sarandos ha affermato che la decisione di cancellare questi spettacoli fu presa con l’obbiettivo di fare spazio a nuovi contenuti originali sulla piattaforma. Ted Sarandos ha poi sottolineato che Netflix ha nel proprio catalogo una vasta gamma di contenuti originali in produzione, e che questi spettacoli cancellati non sono stati in grado di mantenere i livelli di visualizzazione e di coinvolgimento del pubblico rispetto ad altri contenuti sulla piattaforma.

Le dichiarazioni di Ted Sarandos

Durante una recente intervista con Bloomberg, secondo quanto riportato, Ted Sarandos ha affermato che le serie TV che Netflix decide di cancellare non sono mai show di successo, spiegando che i problemi di budget sono stati un fattore importante nella cancellazione delle serie. Ecco le sue parole: