Netflix: serie TV Raising Dion rinnovata per la seconda stagione

A quanto pare, la piattaforma steaming Netflix ha deciso di rinnovare, per una seconda stagione, la serie televisiva di Raising Dion. Dunque, nel 2020 lo show prodotto da Michael B. Jordan tornerà con nuovi episodi. Tutti coloro i quali si sono appassionati alla serie televisiva Netflix, potranno assistere a 8 episodi inediti i quali dovrebbero avere la durata di 60 minuti ciascuno. Le riprese della seconda stagione di Dion avranno inizio, secondo alcune indiscrezioni, già nel 2020 inoltre, lo show vedrà ancora una volta Carol Barbee nei panni dello showrunner.

Le vicende, che sono state ispirate al fumetto di Dennis Liu, continueranno a raccontare la storia di un giovane ragazzino che ha alcune capacità molto particolari e a dir poco misteriose. Dunque, dopo la morte del parte, il bambino con i superpoteri – Dion – e la madre devono fare di tutto per nascondere queste particolari doti in modo tale da non mettere a rischio la vita stessa di Dion. Ovviamente, non si conoscono le origini dei superpoteri del protagonista, motivo per il quale, sua madre cercherà di capire da dove provengono. La seconda stagione di Raising Dion avrà come protagonisti Ja’Siah Young, insieme a Jason Ritter, Michael B. Jordan, Alisha Wainwright. Netflix, in merito al progetto, avrebbe affermato quanto segue:

“I soliti drammi di crescere un figlio come madre single sono amplificati quando Dion inizia a manifestare un sacco di abilità misteriose e da supereroe. Nicole ora deve svelare i doni di suo figlio con il beneficio dell’amico adatto di Mark Pat (Jason Ritter) e offrire protezione a Dion dagli antagonisti per mungerlo mentre determina il valore iniziale delle sue abilità.”

Cosa ne pensate della decisione presa da Netflix in merito al ritorno della serie TV Dion per una seconda stagione? Se vi va, fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.