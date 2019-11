Netflix si aggiudica The Unsound: nuovo horror in arrivo!

Stando a Deadline, Netflix ha acquisito ufficialmente i diritti di The Unsound, opera graphic novel a tema horror di Cullen Bunn.

Netflix sta perseguendo la sua strategia nel richiamare a sé tantissime opere (videoludiche e non) per trasformarle in autentiche serie televisive. Stando a quanto affermano i nostri colleghi di Deadline, il colosso statunitense ha acquisito i diritti di The Unsound, graphic novel di Cullen Bunn basato su BOOM!.

Di conseguenza, un nuovo progetto è entrato ufficialmente in produzione – o dovrebbe, per lo meno, iniziare a breve -, che vedrà in regia David Sandberg, lo stesso di Shazam!. Per chi non lo sapesse, Sandberg è un nome certamente noto nel panorama cinematografico per i suoi film horror Annabelle: Creation e Lights Out – Terrore nel buio.

Inoltre, secondo la fonte, la sceneggiatura di The Unsound sarà interamente scritta da Skylar James, mentre i produttori esecutivi saranno invece Adam Yoelin e James.

“In The Unsound, una psichiatra ritorna nel manicomio dove una volta lavorava sua madre, ora ricoverata nella struttura, sperando di reprimere un’ondata sanguinosa di orrore. Mentre scende nella tana del coniglio e scopre dure verità sul proprio passato, inizia a comprendere che l’ospedale cela segreti, e forse lei e sua madre hanno più cose in comune di quanto si rendesse conto“.