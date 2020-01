Netflix prevede di estendere l’abbonamento per smartphone in nuovi Paesi!

Netflix sta cercando in tutti i modi di offrire un servizio quanto più vicino ai propri abbonati, infatti ha recentemente creato un nuovo piano che prevede l’utilizzo esclusivo degli smartphone a un prezzo decisamente inferiore rispetto agli standard. Ebbene, stando ai nuovi aggiornamenti, il colosso dell’intrattenimento casalingo ha in programma di estendere l’offerta in nuovi Paesi.

Innanzitutto, come specificato nel paragrafo precedente, questo piano prevede l’utilizzo esclusivo dello smartphone con la conseguente impossibilità di fruire del servizio ad altri dispositivi come televisioni, computer e tablet. Il costo è di 2,99 dollari in India, ma potrebbe differire in base ai Paesi, infatti in Malesia costa all’incirca 4 dollari.

Secondo quanto dichiarato dall’AD di Netflix, Reed Hastings, ai nostri colleghi di The Hollywood Reporter, il colosso dell’intrattenimento estenderà questo nuovo piano in nuovi Paesi perché il test “è andato meglio di quanto previsto”.

“Se abbiamo contenuti straordinari da tutto il mondo, le persone sono disposte a pagare“, ha spiegato il dirigente, Hastings. “Negli Stati Uniti, la televisione via cavo costa circa 75 dollari. Qui [in India] sono circa 3- 5 dollari. Negli Stati Uniti, le persone pagano 50 dollari per l’accesso al cellulare. I prezzi qui sono molto bassi e il mercato è molto ampio. Ecco perché la nostra strategia con un piano tariffario di 199 rupie al mese [solo per dispositivi mobili] è molto competitivo“.

Insomma, aspettiamoci anche un piano del genere in Europa, ma non è ancora chiaro il costo mensile che sarà richiesto agli abbonati. Al momento, il prezzo di quattro dispositivi al massimo della risoluzione (4K UHD) è di 15,99 euro mensili. Quale sarà, secondo voi, quello esclusivo per vedere Netflix sugli smartphone?