Netflix ha annunciato che una serie animata di Stranger Things è in lavorazione. La serie sarà ambientata nell’universo di Stranger Things e vedrà i fratelli Duffer, i creatori della serie, come produttori insieme a Shawn Levy e Dan Cohen di 21 Laps. Gli animatori di Moon Girl e Devil Dinosaur, Flying Bark Productions, si occuperanno della serie insieme a Eric Robles di Glitch Techs.

La serie animata di Stranger Things

Secondo quanto riportato, i fratelli Duffer hanno rilasciato alcune dichiarazione asserendo di aver sempre sognato una produzione dedicata a Stranger Things nel classico stile dei cartoni animati che sin da bambini guardavamo nelle prime ore del mattino.

Abbiamo sempre sognato uno Stranger Things animato sulla scia dei cartoni animati del sabato mattina che amavamo da bambini, e vedere questo sogno realizzato è stato assolutamente elettrizzante. Non potremmo essere più sbalorditi da ciò che Eric Robles e il suo team hanno escogitato: le sceneggiature e l’artwork sono incredibili e non vediamo l’ora di condividere di più con voi! L’avventura continua…

Stranger Things in un poster ufficiale della stagione 4

La serie animata di Stranger Things è sicuramente un modo interessante per espandere l’universo di Stranger Things e offrire ai fan nuove storie ambientate nella cittadina di Hawkins.

Il futuro del franchise

La serie animata è solo uno dei molti spin-off di Stranger Things in lavorazione. Infatti, anche se non confermato, altro bolle in pentola e sembra essere in fase di pianificazione da tempo. A tal proposito, i fratelli Duffer hanno confermato che solo l’attore Finn Wolfhard sa qualcosa sulla trama, alcune voci del primo 2023 indicavano uno spin-off incentrato su Undici, ma gli sceneggiatori di Stranger Things hanno respinto tali voci.

Nell’attesa di scoprire nuove informazioni circa le prossime produzioni del franchise, animate e non, vi ricordiamo che sulla piattaforma streaming Netflix sono attualmente disponibili le prime quattro stagioni della serie Stranger Things.