Netflix svilupperà la serie TV di Nocterra di Scott Snyder e Tony Daniel

Nella tarda serata di ieri è stato confermato che sarà Netflix a sviluppare la serie TV di Nocterra, serie a fumetti firmata da Scott Snyder (Batman, Death Metal) e Tony Daniel (Detective Comics) pubblicata negli Stati Uniti da Image e in Italia annunciata a Lucca Comics and Games 2021 di prossima pubblicazione da parte dell’attivissima saldaPress.

La serie TV di Nocterra sarà il primo progetto sviluppato da Roberto Patino (Sons of Anarchy, Westworld) che ha firmato un contratto in esclusiva con Netflix pochi mesi fa. Patino, che sarà anche lo showrunner dell’adattamento per HBO Max di DMZ, non è quindi nuovo agli adattamenti tratti da serie a fumetti. La sua Analog Inc. sarà affiancata dalla Atomic Monster, la casa di produzione di James Wan (The Conjuring, Aquaman) che fungerà da produttore esecutivo insieme a Michael Clear e Rob Hackett.

Roberto Patino sarà sceneggiatore, showrunner e produttore esecutivo di Nocterra. La serie attualmente non ha né una data di uscita né si hanno notizie in merito al cast.

A proposito di Nocterra

Pubblicata da Image negli Stati Uniti, Nocterra, di cui si è appena concluso il primo arco narrativo composto da sei albi, è la prima serie creator-owned di Scott Snyder realizzata, dopo la conclusione della sua lunga militanza in DC conclusasi con l’evento Death Metal, in coppia con il disegnatore Tony Daniel.

Nocterra ha come protagonista Val Riggs, una traghettatrice che trasporta persone e merci in un mondo avvolto da una oscurità impenetrabile. L’esposizione a questa oscurità muta gli esseri umani in mostruose creature. Intorno all’origine di questa oscurità è ovviamente costruito il racconto. La serie è basata sulla paura del buio che attanagliava lo scrittore Scott Snyder da bambino.

La serie arriverà in Italia ad aprile 2022 come annunciato da saldaPress che presenta così la serie:

Scott Snyder e Tony Daniels creano una storia immersa nell’oscurità e nei mostri che nasconde. Il primo volume della serie (già in sviluppo come adattamento TV) arriva ad APRILE.