Netflix ha da poco annunciato, anche tramite email arrivata direttamente agli abbonati, l’introduzione della funzionalità Trasferimento di profilo, che potrà rendere più semplice gestire gli eventuali cambiamenti dei piani di abbonamento, di profilo e non solo. Questa funzionalità semplifica il trasferimento di un profilo esistente a un nuovo account, inclusi i suggerimenti, l’attività di visione, La mia lista, i giochi salvati, le impostazioni e altro.

Cosa è il Trasferimento di profilo?

La funzionalità Trasferimento di profilo consente agli utenti di un account di trasferire un profilo su un abbonamento di loro proprietà, inclusi i suggerimenti, l’attività di visione, La mia lista, i giochi salvati, le impostazioni (lingua e sottotitoli, riproduzione automatica e limitazioni di visualizzazione per fascia d’età) e informazioni varie (nome/icona del profilo, partecipazione a test). Netflix non addebita alcun costo per l’attivazione di questa funzionalità né trasmette in alcun modo i dati di pagamento a un altro account (deve essere scelto un metodo di pagamento dalla persona che esegue il trasferimento).

I profili Kids e quelli protetti da PIN non possono essere trasferiti. Tutti i giochi e i progressi di gioco salvati in un profilo saranno trasferiti al nuovo account. Potete decidere voi se attivare l’opzione Trasferimento di profilo o meno: potete sempre farlo dalla pagina Impostazioni account. Per ulteriori informazioni vi consigliamo di visitare il sito ufficiale di Netflix.

A chi si rivolge?

Le persone si muovono, le famiglie crescono, le relazioni cambiano, la vita continua e la funzionalità Trasferimento di profilo prova a rendere le cose più semplici. Se attivate questa funzionalità, tutte le persone con accesso al vostro account potranno trasferire un profilo idoneo in un nuovo account. L’attivazione di questa funzionalità non comporterà la disconnessione di altri dispositivi dal vostro account né impedirà a nessuno di usare il vostro account Netflix. Fatta eccezione per i giochi salvati, il profilo trasferito non sarà rimosso dall’account originario. È sempre possibile creare, modificare ed eliminare i profili in Gestisci i profili.