Netflix ha finalmente condiviso, sui suoi canali social, quali saranno i suoi prossimi film originali in uscita in questi ultimi mesi dell’anno. La lista comprende un bel po’ di film per la famiglia. Ma andiamo a scoprirgli insieme.

Netflix: tutti i film originali in uscita nel 2021

AFTERLIFE OF THE PARTY

Data d’uscita: 2 settembre

Una farfalla sociale (Victoria Justice) sperimenta il più grande fallo da festa di tutti: la morte. Ma le viene data una seconda possibilità di rimediare ai suoi torti sulla Terra dimostrando che è abbastanza degna di entrare nella grande sala VIP nel cielo.

WORTH

Data d’uscita: 3 settembre

Un avvocato (Michael Keaton) impara una lezione di empatia quando deve affrontare il compito quasi impossibile di determinare come compensare le famiglie che hanno subito perdite incalcolabili a causa degli attacchi dell’11 settembre. Basato su eventi veri.

BLOOD BROTHERS: MALCOLM X & MUHAMMAD ALI

Data d’uscita: 9 settembre

Questo documentario, prodotto da Kenya Barris, racconta la straordinaria storia dell’amicizia di due delle figure più iconiche del XX secolo.

KATE

Data d’uscita: 10 settembre

Dopo essere stata avvelenata, una spietata agente criminale (Mary Elizabeth Winstead) ha meno di 24 ore per vendicarsi dei suoi nemici e nel processo forma un legame inaspettato con la figlia di una delle sue vittime passate.

NIGHTBOOKS

Data d’uscita: 15 settembre

Quando un ragazzo ossessionato da storie spaventose viene imprigionato da una giovane strega malvagia (Krysten Ritter) nel suo appartamento di New York City, incontra una ragazza che è anche lei intrappolata lì e impara che deve raccontare una nuova storia spaventosa ogni notte per rimanere vivo.

SCHUMACHER

Data d’uscita: 15 settembre

Questo documentario traccia un ritratto intimo del sette volte campione di Formula 1 Michael Schumacher attraverso interviste esclusive e filmati d’archivio.

INTRUSION

Data d’uscita: 22 settembre

Quando un marito e una moglie (Logan Marshall-Green e Freida Pinto) si trasferiscono in una piccola città, una violazione di domicilio lascia la moglie traumatizzata e inizia a sospettare che coloro che la circondano potrebbero non essere chi sembrano.

THE STARLING

Data d’uscita: 24 settembre

Dopo aver subito una perdita, la battaglia di una donna (Melissa McCarthy) con un uccello territoriale per il dominio del suo giardino fornisce un’improbabile via per il dolore e per trovare il coraggio di guarire la sua relazione con il marito (Chris O’Dowd).

MY LITTLE PONY: A NEW GENERATION

Data d’uscita: 24 settembre

Equestria ha perso la sua magia! Vanessa Hudgens, Kimiko Glenn, James Marsden, Sofia Carson e Liza Koshy inaugurano una nuova generazione di pony in un’avventura epica in terre lontane per riportare la magia a casa.

SOUNDS LIKE LOVE

Data d’uscita: 29 settembre

Un’assistente di moda (María Valverde) ha appena rimesso insieme la sua vita dopo una devastante rottura quando l’uomo che le ha spezzato il cuore ritorna. Cercando il sostegno delle sue migliori amiche, tutte e tre impareranno quanto possa essere complicato l’amore.

NO ONE GETS OUT ALIVE

Data d’uscita: 29 settembre

Un’immigrata (Cristina Rodlo) in cerca del sogno americano è costretta a prendere una stanza in una pensione, dove si ritrova in un incubo a cui non può sfuggire.

THE GUILTY

Data d’uscita: 1 ottobre

Antoine Fuqua dirige questo thriller ambientato nel corso di una sola mattina in un call center del 911, quando l’operatore Joe Baylor (Jake Gyllenhaal) cerca di salvare un chiamante in grave pericolo, ma presto scopre che nulla è come sembra.

DIANA: IL MUSICAL

Data d’uscita: 1 ottobre

Debuttando su Netflix prima di aprire a Broadway, questo primo evento musicale ci porta faccia a faccia con una delle figure più interessanti del 20° secolo, la principessa Diana.

THERE’S SOMEONE INSIDE YOUR HOUSE

Data d’uscita: 6 ottobre

Un liceale (Sydney Park) e il resto della sua nuova classe di diplomati sono presi di mira da un killer mascherato intenzionato a rivelare al mondo i loro segreti più oscuri.

FOUND

Data d’uscita: 20 ottobre

Nel documentario di Amanda Lipitz, tre adolescenti americane adottate scoprono di essere cugine di sangue, e il loro incontro online ispira le giovani donne a intraprendere un viaggio di una vita in Cina alla ricerca della loro storia perduta.

NIGHT TEETH

Data d’uscita: 20 ottobre

Uno studente universitario che lavora in nero come autista dà un passaggio a due donne misteriose per una notte di festa attraverso Los Angeles. Ma quando scopre le loro intenzioni sanguinarie – e il loro pericoloso, oscuro mondo sotterraneo – deve combattere per rimanere vivo.

STUCK TOGETHER

Data d’uscita: 20 ottobre

Sette famiglie vivono nel condominio parigino di Rue de l’Humanite 8, e non sono scappate in campagna all’arrivo del coronavirus. Tre mesi di vita sotto chiave riveleranno il meglio e il peggio di questi vicini.

ARMY OF THIEVES

Data d’uscita: 29 ottobre

In questo prequel di ARMY OF THE DEAD di Zack Snyder, il cassiere di una banca di provincia Dieter (Matthias Schweighöfer) viene reclutato in una squadra di criminali più ricercati dell’Interpol per rubare una serie di casseforti leggendarie e impossibili da scassinare in tutta Europa.

FEVER DREAM

Data d’uscita: ottobre

Una donna giace malata, lontana da casa. Un giovane ragazzo è seduto accanto a lei. Lei non è sua madre, lui non è suo figlio. Insieme, raccontano una storia inquietante di anime spezzate, una minaccia invisibile e il potere e la disperazione della famiglia. Basato sul libro di Samanta Schweblin.

HYPNOTIC

Data d’uscita: ottobre

Una giovane donna (Kate Siegel) in cerca di auto-miglioramento chiede l’aiuto di un famoso ipnotizzatore (Jason O’Mara) ma, dopo una manciata di intense sessioni, scopre conseguenze inaspettate e mortali

THE HARDER THEY FALL

Data d’uscita: 3 novembre

In questo western diretto da Jeymes Samuel, il fuorilegge Nat Love (Jonathan Majors) scopre che il suo nemico, Rufus Buck (Idris Elba), è stato rilasciato dalla prigione, così riunisce la sua banda per rintracciare Rufus e cercare vendetta.

THE PRINCESS SWITCH 3

Data d’uscita: novembre

Quando un’inestimabile reliquia viene rubata, Margaret (Vanessa Hudgens) e Stacy (Vanessa Hudgens) arruolano l’aiuto dell’audace Fiona (Vanessa Hudgens) e di un uomo affascinante per recuperarla… scatenando una stuzzicante storia d’amore natalizia e uno scambio molto inaspettato.

LOVE HARD

Data d’uscita: 5 novembre

Una ragazza sfortunata e innamorata di Los Angeles (Nina Dobrev) si innamora di un robusto ragazzo della East Coast (Darren Barnet) su un’app di appuntamenti e decide di fargli una sorpresa per le vacanze – solo per scoprire che è stata presa in giro dal suo amico d’infanzia (Jimmy O. Yang).

A COP MOVIE

Data d’uscita: 5 novembre

Un esperimento di documentario e narrazione fa luce su una delle istituzioni più controverse del Messico e del mondo, le forze di polizia e le cause della crisi di impunità che affligge il sistema giudiziario.

PASSING

Data d’uscita: 10 novembre

Basato sul romanzo di Nella Larsen, il film segue due donne nere (Tessa Thompson, Ruth Negga) che possono passare per bianche e scelgono di vivere ai lati opposti della linea del colore nella New York del 1929.

RED NOTICE

Data d’uscita: 12 novembre

Un avviso rosso emesso dall’Interpol è un allarme globale per cacciare e catturare i più ricercati del mondo. Ma quando un’audace rapina riunisce il miglior profiler dell’FBI (Dwayne Johnson) e due criminali rivali (Gal Gadot, Ryan Reynolds), non si sa cosa succederà.

tick, tick…BOOM!

Data d’uscita: 19 novembre

All’apice del suo 30° compleanno, il giovane e promettente compositore teatrale Jonathan Larson (Andrew Garfield) naviga nell’amore, nell’amicizia e nelle pressioni della vita da artista a New York City nel debutto alla regia di Lin-Manuel Miranda.

BRUISED

Data d’uscita: 24 novembre

Nel debutto alla regia di Halle Berry, una combattente di MMA caduta in disgrazia (Berry) trova la redenzione nella gabbia e il coraggio di affrontare i suoi demoni quando il figlio a cui ha rinunciato da bambino rientra inaspettatamente nella sua vita.

ROBIN ROBIN

Data d’uscita: 24 novembre

Quando il suo uovo rotola in una discarica, Robin viene cresciuta da una famiglia di topi, ma mentre cresce le sue differenze diventano chiare. Nel bellissimo racconto della Aardman, Robin parte per dimostrare che può essere un topo davvero bravo, ma finisce per scoprire chi è veramente.

14 PEAKS: NOTHING IS IMPOSSIBLE

Data d’uscita: 29 novembre

Questo documentario segue l’alpinista Nims Purja mentre guida una squadra di sherpa per scalare tutte le 14 cime di 8000m+ del mondo in 7 mesi, infrangendo il precedente record di 7 anni.

7 PRISONERS

Data d’uscita: novembre

Per garantire una vita migliore alla sua famiglia, un adolescente accetta un lavoro in una discarica di San Paolo. Ma quando rimane intrappolato nel pericoloso mondo del traffico di esseri umani, è costretto a considerare i rischi per il futuro suo e della sua famiglia.

A BOY CALLED CHRISTMAS

Data d’uscita: novembre

Un giovane ragazzo di nome Nikolas parte per il nord innevato per trovare il suo padre scomparso, accompagnato da una renna testarda e da un topo domestico. Nikolas incontra presto il suo destino in questa magica storia di origine di Babbo Natale basata sul libro di Matt Haig.

A CASTLE FOR CHRISTMAS

Data d’uscita: novembre

Un’autrice americana (Brooke Shields) vuole comprare un castello in Scozia, ma il suo pungente proprietario (Cary Elwes) è riluttante a vendere a uno straniero. Lavorando per trovare un compromesso, i due si scontrano e trovano più di quanto si aspettassero.

THE POWER OF THE DOG

Data d’uscita: 1 dicembre

Scritto e diretto da Jane Campion. Quando suo fratello (Jesse Plemons) porta a casa una nuova moglie (Kirsten Dunst) e un figlio (Kodi Smit-McPhee), un temibile ranchero (Benedict Cumberbatch) li tormenta fino a quando si trova esposto alla possibilità dell’amore.

SHAUN THE SHEEP: THE FLIGHT BEFORE CHRISTMAS

Data d’uscita: 3 dicembre escluso UK

La star più pelosa della Aardman ritorna per le feste… ma l’eccitazione stagionale di Shaun si trasforma in sgomento quando Timmy scompare improvvisamente durante un’incursione in una fattoria per ottenere calze più grandi per il gregge.

THE UNFORGIVABLE

Data d’uscita: 10 dicembre

Rilasciata dalla prigione dopo aver scontato una pena per un crimine violento, Ruth (Sandra Bullock) rientra in una società che rifiuta di perdonare il suo passato e la sua unica speranza di redenzione è trovare la sorella minore che è stata costretta a lasciarsi alle spalle.

THE HAND OF GOD

Data d’uscita: 15 dicembre

L’eccentrica famiglia di un giovane adolescente e la sua vita vibrante nella Napoli degli anni ’80 sono improvvisamente sconvolte dall’arrivo elettrizzante di una leggenda del calcio – e da un incidente scioccante – nella storia personale di Paolo Sorrentino su destino e famiglia, sport e cinema, e ricerca del futuro

DON’T LOOK UP

Data d’uscita: 24 dicembre

Scritto e diretto da Adam McKay, due astronomi di basso livello (Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence) devono fare un gigantesco tour mediatico globale per avvertire l’umanità di una cometa in avvicinamento che distruggerà il pianeta Terra.

THE LOST DAUGHTER

Data d’uscita: 31 dicembre

Nel debutto alla regia di Maggie Gyllenhaal, la vacanza al mare di una donna prende una piega oscura quando l’ossessione per una giovane madre nella sua località balneare la costringe ad affrontare i segreti del suo passato.

BACK TO THE OUTBACK

Data d’uscita: dicembre

Stanchi degli umani che li guardano come se fossero dei mostri, un gruppo sgangherato delle creature più letali dell’Australia trama una fuga rocambolesca dal loro zoo verso l’Outback, un posto dove si troveranno bene senza essere giudicati per le loro squame e zanne.

MIXTAPE

Data d’uscita: dicembre

Alla vigilia dell’anno 2000, la dodicenne orfana Beverly scopre un mixtape rotto realizzato dai suoi genitori adolescenti. Cresciuta da sua nonna (Julie Bowen) – che ha difficoltà a parlare della sua defunta figlia – Beverly vede il mixtape come un’opportunità per imparare finalmente di più sui suoi genitori

SINGLE ALL THE WAY

Data d’uscita: dicembre

Disperato per evitare il giudizio della sua famiglia, Peter (Michael Urie) arruola il suo migliore amico (Philemon Chambers) per essere il suo finto fidanzato per le vacanze. Ma quando la madre di Peter (Kathy Najimy) gli organizza preventivamente un appuntamento al buio, il piano va storto.

