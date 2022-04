Dopo settimane di speculazioni sui social, il momento tanto atteso dai fan è finalmente arrivato. Nel corso di Hyper Battle, evento della New Japan Pro Wrestling, abbiamo potuto assistere al grande debutto dell’italiano Francesco Akira, giovanissimo wrestler ormai da anni in rampa di lancio (recuperate qui la nostra intervista).

Akira è comparso sul ring al termine del match titolato tra il campione El Desperado e SHOW, rivelando la sua alleanza con Will Osprey. Da ora in avanti, dunque, il wrestler di origini bergamasche farà parte della stable internazionale nota come United Empire.

Ma non è tutto, perchè Akira ha annunciato anche la sua partecipazione al Best of the Super Juniors Tournament, uno dei tornei più prestigiosi della federazione nipponica incentrato sui pesi leggeri. A soli 22 anni, Francesco continua a tenere alta la bandiera dell’Italia nella Terra del Sol Levante.

Francesco Akira aveva già fatto la storia diventano il primo wrestler italiano a vincere il Junior Heavyweight Championship della All Japan Pro Wrestling in occasione di “Champions Night”, evento andato in scena sabato 26 giugno 2021 a Tokyo.

Oltre al Giappone, Akira si è esibito anche in Revolution Pro Wrestling, una delle principali federazioni britanniche di cui Will Osprey è campione assoluto. Il suo match con Gabriel Kidd, disputato all’evento High Stakes di quest’anno, è stato valutato in maniera positiva da Dave Meltzer, che gli ha assegnato ben 4,5 stelle in una scala da 1 a 5.

Potete seguire le avventure di Akira nella Terra del Sol Levante attraverso il servizio in streaming della New Japan Pro Wrestling: qui il link per abbonarsi.