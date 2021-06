New York, una strada del Bronx è stata intitolata a Stan Lee

La leggenda di Stan Lee continua a essere ancora oggi indelebile nelle menti dei fan. Il celebre fumettista della Marvel, scomparso nel 2018 all’età di 95 anni, ha ricevuto una grandissima onoreficienza postuma.

Il 10 giugno scorso il consigliere Fernando Cabrera ha tenuto una manifestazione a New York presso la University Avenue, annunciando il cambio di nome della strada del Bronx, situata tra Brandt Place e la West 176th Street, che è stata ufficialmente rinominata Stan Lee Way, proprio in onore del creatore di alcuni dei più importanti personaggi dei fumetti.

La nuova strada del Bronx dedicata a Stan Lee. Credits: BronxTimes

Stan Lee nacque a New York nel 1922 e si si trasferì insieme alla sua famiglia al 1720 University Avenue da teenager quando iniziò a frequentare la DeWitt Clinton High School. All’inaugurazione della strada hanno partecipato anche gli studenti dei corsi d’arte dell’istituto, testimoniando il loro affetto nei confronti di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel mondo dell’entertainment.

A New York è stata inuagurata la Stan Lee Way

L’influenza di Stan Lee è ancora ben tangibile nel Marvel Cinematic Universe. Sebbene il suo ultimo cameo ufficiale sia stato in Avengers Endgame, dove ha vestito i panni di un autista degli anni ’70, continuano a esserci tributi in suo onore.

In un episodio di WandaVision, per esempio, la targa della macchina di Wanda Maximoff presenta il numero 122822, chiaro riferimento alla data di nascita di Stan Lee, mentre nel trailer di Venom: La furia di Carnage il suo volto appare sulla copertina di una rivista.

Ma non è tutto, perchè Stan Lee ha anche dato suggerimenti sulla storia di Marvel’s Avengers, videogame targato Square Enix, e al San Diego Comic Con del 2019 è stata annunciata una serie TV su di lui, intitolata The Amazing Stan, di cui però non si conoscono ancora la data di uscita e la piattaforma su cui verrà distribuita.

