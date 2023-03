Durante una recente intervista, l’attore Nicolas Cage ha spiegato il motivo per il quale ritiene il Marvel Cinematic Universe (MCU) non fondamentale per la sua carriera.

Nicolas Cage e il suo rapporto con il MCU

Secondo quanto riportato, l’attore Nicolas Cage, quando gli è stato chiesto da Variety se voleva far parte dell’MCU, ha risposto dicendo:

Non ho bisogno di essere nel MCU, sono Nic Cage.

e il suo rapporto con il MCU

L’attore ha poi continuando specificando di non aver nulla contro il franchise, seppur molti addetti ai lavori nutrano preoccupazione ritenendo che questo genere di film possano in qualche modo uccidere (commercialmente parlando) progetti con IP meno forti. Secondo l’attore infatti, sul mercato c’è spazio per tutti:

Capisco quale sia la frustrazione. Capisco… Vedo film come Tár. Vedo tutti i tipi di film artistici e indipendenti. Penso che ci sia molto spazio per tutti.

Le priorità di Nicolas Cage

Tuttavia, non è la prima volta che sentiamo dichiarazioni di disinteresse da parte dell’attore verso i grossi franchise. In precedenza infatti, Nicolas Cage aveva rifiutato ruoli da protagonista in produzioni del calibro di The Matrix e de Il Signore degli Anelli. Uno dei motivi sembra essere dovuto al tempo richiesto per la realizzazione dei girati. L’attore ha infatti rivelato di non voler girare la trilogia de Il Signore degli Anelli in Nuova Zelanda per tre anni, un lavoro estremamente lungo e impegnativo che lo avrebbe forzatamente portato a stare troppo tempo lontano da casa e dai suoi più grandi affetti.

Ecco le sue parole:

Prima di tutto… non esiste una versione di Nic Cage che non voglia passare del tempo con i suoi figli.

Vi ricordiamo inoltre che su Amazon potete trovare il Blu-ray di Mr.C, dove l’attore pluripremiato deve assumere il ruolo di una vita: Nic Cage.

L’offerta di Disney Plus