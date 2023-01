Universal Pictures ha diffuso in rete il primo trailer di Renfield, film incentrato sull’omonimo servitore inglese di Dracula. A vestirne i panni ci penserà Nicholas Hoult, mentre il leggendario vampiro sarà interpretato nientemeno che da Nicolas Cage, pronto a dare il suo tocco unico e anticonvenzionale al personaggio.

Il trailer di Renfield con Nicolas Cage nei panni di Dracula

Renfield è descritta come una commedia horror alla cui scrittura ha partecipato anche Robert Kirkman, il creatore di The Walking Dead. Il personaggio di Renfield, nel romanzo di Bram Stoker, era il folle servitore di Dracula e in passato è già stato portato al cinema da attori del calibro di Bela Lugosi, Klaus Kinsky e Tom Waits. Il film, la cui uscita nelle sale italiane è prevista per il 27 aprile 2023, sarà diretto da Chris McKay, regista di Lego Batman – Il Film. Nel cast troviamo anche Ben Schwartz, Adrian Martinez, Shohreh Aghdashloo, Bess Rous e Awkwafina.

Per quanto riguarda lo spirito che ha animato la nascita di questo film, è stato Robert Kirkman a dare la cifra di questa storia in una recente intervista al podcast Fat Man Beyond:

Stiamo girando questo incredibile film con la Universal, un focus sulla figura di Renfield. È la storia della sua carriera come servitore di Dracula e che lavoro merdoso sia. È divertente, una commedia estremamente violenta perché ho potuto metterci il becco, ed è violenta!

Questa la sinossi ufficiale: Renfield è costretto a procurare le vittime del suo padrone ed a eseguire ogni suo ordine, per quanto spregevole. Ma ora, dopo secoli di servitù, Renfield è pronto a scoprire se c’è una vita al di fuori dell’ombra del Principe delle Tenebre. Se solo riuscisse a capire come porre fine alla sua codipendenza. Nicholas Hoult, ricordiamo, parteciperà a un altro progetto horror: Nosferratu, reboot dell’iconico film del 1929, diretto da Robert Eggers (The Northman).